ICONSPORT_281663_0005

Le Real Madrid scandalisé

Liga09 janv. , 7:40
parGuillaume Conte
0
Diego Simeone a tenté de perturber de façon assez folle Vinicius pendant le match de jeudi soir. Un procédé qui a choqué le Real Madrid.
Victorieux de l’Atlético de Madrid, le Real Madrid a remporté le derby de la capitale espagnole disputée en Arabie saoudite, pour le compte de la demi-finale de la SuperCoupe d’Espagne. Une victoire 2-1 dans laquelle Federico Valverde et Rodrygo ont été décisifs. En l’absence de Kylian Mbappé, Vinicius n’a pas réussi à emmener l’équipe dans son sillage. Il a néanmoins énormément fait parler de lui.

Simeone rentre dans la tête de Vinicius

En effet, pendant la rencontre, Diego Simeone s’est approché de lui pour essayer de le faire sortir de son match. Tous les moyens sont bons pour l’entraineur argentin, qui a souhaité lui parler de son avenir alors que l'absence de prolongation de contrat est souvent évoqué en Espagne. « Florentino va te virer, je t’aurais prévenu », a lancé le coach de l’Atlético.
Des propos qui ne sont pas inventés par la presse espagnole, puisqu’ils ont été confirmés par Xabi Alonso, qui les a entendus sur le coup. « Je n’ai pas aimé ce moment. Le Cholo lui a dit quelque chose et ce sont des choses qui dépassent l’esprit qu’on doit avoir entre collègues. Je n’aime pas qu’on s’adresse comme ça aux joueurs. Tout n’est pas permis », a déploré l’entraineur des Merengue, qui assure avoir parlé de tout cela avec Vinicius.
Il en a aussi touché deux mots pendant le match à Diego Simeone. L’entraineur du Real Madrid a vivement recommandé à son homologue de parler avec ses propres joueurs, et de diriger sa propre équipe, plutôt que de s’abaisser à chambrer et perturber les joueurs adverses.
Un incident pas très glorieux pour l’Atlético, qui n’a pas trouvé les moyens pour perturber le Real sur cette rencontre, que ce soit sur le terrain, ou avec des procédés plus litigieux en dehors du terrain.
0
Derniers commentaires

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

mec quand tu sautes tu remet les pied a terre tu te laisse pas tomber il ne reprend pas ses appuie alors que rien ne l'en empeche

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Trophee en bois mais ça n a pas empeché les joueurs de l OM de pleurer et meme RDZ disant que c etait la premiere fois que ça lui arrivait...

TV : LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Merah doit sauter pour mettre Sulc dans sa meilleure position et mettre un latéral sur le côté type Abner ou Karabec.

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Mdr les images justement montre bien les crampons de Balerdi sur la cheville de Neves

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

oui c'est ca lol et tu dis que sur neves ya rien hypocrite que tu es

