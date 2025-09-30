Esp : Tout était prêt, le Barça a déchiré le contrat de Nico Williams

Courtisé par le FC Barcelone depuis deux ans, Nico Williams était très proche de signer en Catalogne l’été dernier. Mais alors que les négociations avançaient dans le bon sens, le club blaugrana a tout annulé.

Depuis deux ans, le feuilleton Nico Williams occupe les dirigeants du FC Barcelone . Priorité du club catalan l’été dernier, l’ailier gauche de l’Athletic Bilbao a finalement pris la décision de rester dans son club formateur puis de prolonger jusqu’en… 2035. Sauf grosse surprise, l’ailier gauche de l’Espagne (30 sélections, 6 buts) ne devrait plus être cité comme un prétendant à un transfert avant un petit moment. Le Barça a en tout cas peu de chances de se positionner de nouveau sur le natif de Pampelune.

Et pour cause, dans une interview accordée au Mundo Deportivo, le directeur sportif barcelonais Deco est revenu sur les coulisses de la signature avortée de Nico Williams l’été dernier. Selon l’ancien milieu de terrain portugais, le FC Barcelone était prêt à consentir de gros efforts pour s’offrir le joueur formé à Bilbao. Mais les exigences financières trop importantes du joueur e de son entourage ont finalement eu raison de la volonté du Barça de l’engager. « Nico n'avait pas exactement le profil recherché » explique d’abord Deco, qui précise que c’est le joueur qui s’est proposé au Barça, avant de poursuivre.

« Quand un grand joueur comme Nico nous sollicite, quand l'agent nous contacte, on discute : c’est comme ça que ça c’est passé » abonde Deco, qui enchaîne. « Il n'y a pas d’erreur de notre part, nous avons simplement posé les conditions du club, puis nous avons dû transposer les négociations sur papier, dans des contrats, et nous avons dit que nous n'accepterions pas leurs conditions. Aucun joueur ne nous imposera ses conditions. Nous leur avons donné un délai pour répondre, mais ils n'ont pas répondu » se justifie Deco. Autrement dit, le Barça a envoyé une contre-proposition au clan de Nico Williams, sans jamais trouver d’accord avec la star de Bilbao et son entourage. Un échec qui a ensuite poussé le club catalan à miser sur Marcus Rashford, une solution moins contraignante financièrement avec la possibilité de faire venir l’international anglais en prêt.