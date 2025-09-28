Liga : Yamal remet le Barça en tête, le PSG est prévenu

7e journée de Liga :

Stade olympique Lluís-Companys.

FC Barcelone - Real Sociedad : 2 à 1.

Buts : Koundé (43e) et Lewandowski (59e) pour le Barça ; Odriozola (31e) pour la Real Sociedad.

Malmené par la Sociedad, le Barça s’en est remis au talent de Lamine Yamal, de retour de blessure et décisif dès son premier ballon avec une passe décisive sur le deuxième but de Lewandowski. Grâce à cette sixième victoire en sept journées, le Barça d’Hansi Flick dépasse le Real, défait par l’Atlético dans le derby de Madrid samedi, et s’empare du fauteuil de leader de la Liga avec un point d’avance sur les Merengue. De quoi mettre Barcelone en confiance avant la réception du PSG en Ligue des Champions la semaine prochaine.