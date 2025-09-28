ICONSPORT_268740_0018
Lamine Yamal

Liga : Yamal remet le Barça en tête, le PSG est prévenu

Liga28 sept. , 20:28
parAlexis Rose
1
7e journée de Liga
Stade olympique Lluís-Companys.
FC Barcelone - Real Sociedad : 2 à 1.
Buts : Koundé (43e) et Lewandowski (59e) pour le Barça ; Odriozola (31e) pour la Real Sociedad.
Malmené par la Sociedad, le Barça s’en est remis au talent de Lamine Yamal, de retour de blessure et décisif dès son premier ballon avec une passe décisive sur le deuxième but de Lewandowski. Grâce à cette sixième victoire en sept journées, le Barça d’Hansi Flick dépasse le Real, défait par l’Atlético dans le derby de Madrid samedi, et s’empare du fauteuil de leader de la Liga avec un point d’avance sur les Merengue. De quoi mettre Barcelone en confiance avant la réception du PSG en Ligue des Champions la semaine prochaine.

La Liga

28 septembre 2025 à 18:30
FC Barcelona
Koundé43'Lewandowski59'
2
1
Match terminé
Real Sociedad
Odriozola Arzallus31'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
M. Casadó Torras
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
P. López
FC BarcelonaFC Barcelona
Carton jaune
90
D. Ćaleta-Car
Real SociedadReal Sociedad
Carton jaune
82
J. Koundé
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
81
ENTRE
U. Sadiq Mesbah
Real SociedadReal Sociedad
SORT
A. Barrenetxea Muguruza
Real SociedadReal Sociedad
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading