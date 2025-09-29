ICONSPORT_272238_0016

Le Barça aidé par l'arbitre, ça fait scandale en Espagne

Liga29 sept. , 13:20
parGuillaume Conte
0
Un coup de pouce de l'arbitre pour aider le FC Barcelone à battre la Real Sociedad ce dimanche, c'est ce que dénoncent les joueurs basques après la rencontre. 
Il n’y a bien évidemment pas qu’en France que les arbitres sont sous le feu des critiques, tant chaque équipe qui s’incline trouve toujours quelque chose à redire sur la prestation des officiels. En Angleterre, cela a encore beaucoup parlé autour des rencontres de Chelsea et d’Arsenal notamment. En Italie, la pression mise sur les arbitres à chaque nomination pour un match est incomparable. Et en Espagne, chaque match précédent des arbitres est étudié à la loupe, notamment par le Real Madrid qui en a fait son cheval de bataille. Sans compter les émissions interminables qui dissèquent chaque décision. Mais c’est à Barcelone que la polémique fait rage désormais. 
Victorieux 2-1 de la Real Sociedad, les Catalans prennent ainsi la tête de la Liga. Mais les Basques se plaignent ouvertement d’une erreur d’arbitrage qui ne peut pas être corrigée par la VAR. En effet, le corner amenant le but de Jules Koundé n’aurait pas du être donné, puisqu’il s’agissait en réalité d’une sortie de but. La Real Sociedad s’en est plaint avant et après le but égalisateur du Français, sans obtenir réparation car ce sont des erreurs humaines de l’arbitre qui ne peuvent être corrigées par la VAR. A moins de revenir sur chaque corner, six mètres, touche donnés tout au long d’une rencontre. 
L’arbitre s’est trompé et cela nous a coûtés un but
- Alvaro Odriozola (Real Sociedad)
Néanmoins, du côté du club basque, on n’hésitait pas à monter au créneau. « Nous nous sommes plaints, en effet. Nous avons joué au football et nous avons commis des erreurs. Les arbitres aussi font des erreurs. Là, c’est clair. L’arbitre s’est trompé et cela nous a coûtés un but. Il y a beaucoup de monde sur ces matchs, beaucoup de caméras, on pourrait éviter ces erreurs, car c’est une erreur flagrante », a lancé le défenseur de la Real Alvaro Odriozola. Il est toutefois impossible d’imaginer la durée que prendrait un match de football si toutes les décisions prise de l’arbitre au cours de la rencontre devaient être corrigées. Le FC Barcelone en a profité, et cela est largement suffisant pour faire du bruit en Espagne. Et nul doute que le Real Madrid l’a bien marqué dans son petit carnet en vue des futures analyses arbitrales. 
0
Derniers commentaires

Un problème Merah à l'OL ?

C'est un excellent joueur mais qui reste très jeune et ne devrait pas avoir autant de temps de jeu si on etait pas dans ce contexte. Il tourne devant avec Tolisso, et Karadoc donc pas evident pour un n°10. Mais il cours énormément. dans les trois meilleurs avaleurs de Km à chacun de nos matchs de championnat. Ça lui donne de l'expérience et c'est tant mieux. Bluffé par sa maturité et également celle de De Carvalho

OM : Nantes en larmes, Longoria prend sa revanche

C'est un peu dommage, il aurait pu discuter .... en débutant a 50M !

Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien

Un petit retour à l'OL en Janvier serait parfait.

Rennes : Beye prend une décision radicale et s’explique

Rongier a manqué à son équipe c'est une évidence .

L'OL a un énorme défaut, il fait gagner Lyon

On compense par un très bon collectif. Je nous trouve très serein dans les ressortie de balle et l'utilisation du ballon. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu l'OL jouer aussi bien.

