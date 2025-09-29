Le Barça aidé par l'arbitre, ça fait scandale en Espagne

Un coup de pouce de l'arbitre pour aider le FC Barcelone à battre la Real Sociedad ce dimanche, c'est ce que dénoncent les joueurs basques après la rencontre.

Il n’y a bien évidemment pas qu’en France que les arbitres sont sous le feu des critiques, tant chaque équipe qui s’incline trouve toujours quelque chose à redire sur la prestation des officiels. En Angleterre, cela a encore beaucoup parlé autour des rencontres de Chelsea et d’Arsenal notamment. En Italie, la pression mise sur les arbitres à chaque nomination pour un match est incomparable. Et en Espagne, chaque match précédent des arbitres est étudié à la loupe, notamment par le Real Madrid qui en a fait son cheval de bataille. Sans compter les émissions interminables qui dissèquent chaque décision. Mais c’est à Barcelone que la polémique fait rage désormais.

Victorieux 2-1 de la Real Sociedad, les Catalans prennent ainsi la tête de la Liga. Mais les Basques se plaignent ouvertement d’une erreur d’arbitrage qui ne peut pas être corrigée par la VAR. En effet, le corner amenant le but de Jules Koundé n’aurait pas du être donné, puisqu’il s’agissait en réalité d’une sortie de but. La Real Sociedad s’en est plaint avant et après le but égalisateur du Français, sans obtenir réparation car ce sont des erreurs humaines de l’arbitre qui ne peuvent être corrigées par la VAR. A moins de revenir sur chaque corner, six mètres, touche donnés tout au long d’une rencontre.

L’arbitre s’est trompé et cela nous a coûtés un but - Alvaro Odriozola (Real Sociedad)

Néanmoins, du côté du club basque, on n’hésitait pas à monter au créneau. « Nous nous sommes plaints, en effet. Nous avons joué au football et nous avons commis des erreurs. Les arbitres aussi font des erreurs. Là, c’est clair. L’arbitre s’est trompé et cela nous a coûtés un but. Il y a beaucoup de monde sur ces matchs, beaucoup de caméras, on pourrait éviter ces erreurs, car c’est une erreur flagrante », a lancé le défenseur de la Real Alvaro Odriozola. Il est toutefois impossible d’imaginer la durée que prendrait un match de football si toutes les décisions prise de l’arbitre au cours de la rencontre devaient être corrigées. Le FC Barcelone en a profité, et cela est largement suffisant pour faire du bruit en Espagne. Et nul doute que le Real Madrid l’a bien marqué dans son petit carnet en vue des futures analyses arbitrales.