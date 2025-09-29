Le Barça aidé par l'arbitre, ça fait scandale en Espagne

L’arbitre s’est trompé et cela nous a coûtés un but- Alvaro Odriozola (Real Sociedad)
C'est un excellent joueur mais qui reste très jeune et ne devrait pas avoir autant de temps de jeu si on etait pas dans ce contexte. Il tourne devant avec Tolisso, et Karadoc donc pas evident pour un n°10. Mais il cours énormément. dans les trois meilleurs avaleurs de Km à chacun de nos matchs de championnat. Ça lui donne de l'expérience et c'est tant mieux. Bluffé par sa maturité et également celle de De Carvalho
C'est un peu dommage, il aurait pu discuter .... en débutant a 50M !
Un petit retour à l'OL en Janvier serait parfait.
Rongier a manqué à son équipe c'est une évidence .
On compense par un très bon collectif. Je nous trouve très serein dans les ressortie de balle et l'utilisation du ballon. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu l'OL jouer aussi bien.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
