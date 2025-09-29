OM : Le Barça annonce une très bonne nouvelle

Mason Greenwood fait forcément saliver les grands d'Europe avec son talent indubitable. L'OM compte bien le garder, ou le vendre très cher l'été prochain.

L’Olympique de Marseille va faire son grand retour en Ligue des Champions ce mardi, avec la réception de l’Ajax Amsterdam. Une belle affiche qui doit enfin coïncider avec une victoire dans cette compétition, ne serait-ce que pour se donner les chances d’aller un peu plus loin que la phase de poules. Un joueur sera particulièrement suivi, il s’agit de Mason Greenwood. L’ailier anglais est arrivé pour emmener l’OM à ce niveau, et aussi s’y montrer à son avantage.

Le Barça vise un autre anglais

Epatant la saison dernière, l’ancien de Manchester United sait se mettre en avant dans les gros matchs. Si l’attitude est bonne, alors sa qualité technique, sa capacité à amener le danger, sont des éléments qui ont de quoi faire rêver n’importe quel club européen. La preuve, ce dimanche il s’est fait l’écho de l’interêt de l’Atlético de Madrid pour l’ancien ailier de Getafe. Il faudrait une énorme somme pour que l’OM dise oui à un transfert, car la moitié du montant ira dans les poches de son ancien club : Manchester United.

Seule certitude pour le moment, l’Atlético de Madrid ne sera pas concurrencé par le FC Barcelone. Le club catalan a fait savoir au clan de Greenwood qu’il n’était plus intéressé par sa venue, ce qui était encore le cas au début de l’été dernier. Depuis que Marcus Rashford a été recruté, l’idée des dirigeants blaugrana est de conserver l’autre international anglais passé par Manchester United. Faire signer Rashford pour encore deux ans est la volonté du FC Barcelone, persuadé que ce dernier peut être décisif dans les grands matchs avec sa puissance, son sens du but et son expérience désormais.

Le FC Barcelone n’inquiètera donc pas l’OM pour Greenwood, ce qui signifie aussi que les enchères ne monteront pas entre les différents clubs espagnols. Mais ces dernières années, le Barça a souvent eu bien du mal à aller au bout de ses démarches pour des gros transferts, en raison de difficultés économiques qui ne sont pas vraiment réglées par les dirigeants barcelonais. Une information toutefois intéressante, car Mason Greenwood n’a jamais fait de mystère, par le biais de son père, que le FC Barcelone était un club qui le faisait tout de même rêver.