Esp : Barcelone éjecte Jules Koundé

Esp : Barcelone éjecte Jules Koundé

Liga25 juin , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le Barça est encore loin d’en avoir terminé avec son mercato. Jules Koundé est notamment annoncé sur le départ.
À Barcelone, la situation financière s’est améliorée, ce qui permet au club d’envisager de nouvelles opérations ambitieuses sur le marché des transferts. Anthony Gordon a déjà rejoint les rangs catalans il y a quelques semaines. Le mercato tourne actuellement au ralenti en raison de la Coupe du monde 2026, mais le Barça a déjà plusieurs projets en tête. Si de nouvelles arrivées sont attendues, certains départs vont également intervenir. Les champions d’Espagne ont besoin de générer des liquidités et Jules Koundé pourrait en faire les frais, alors que sa situation semble moins solide qu’auparavant en Catalogne.

Koundé sacrifié par le Barça, c'est possible 

D’après les informations de Fichajes, le Barça n’est désormais plus totalement fermé à l’idée d’un départ de l’international français. D’autant que les dirigeants catalans espèrent récupérer un joli chèque grâce à une éventuelle vente. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Jules Koundé est estimé à environ 60 millions d’euros. De son côté, Hansi Flick continue de compter sur l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux. Le joueur ne souhaite d’ailleurs pas quitter Barcelone. Mais Deco, le directeur sportif du club, doit trouver des solutions pour renflouer les caisses, ce qui rend un départ de Koundé de plus en plus crédible.

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En cas de transfert, le défenseur français ne manquerait pas de prétendants. Un intérêt du PSG est notamment évoqué ces dernières semaines. Avant d’en savoir davantage sur son avenir, Jules Koundé devra toutefois terminer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Pour le moment, ses performances divisent les observateurs, ce qui ne joue pas forcément en sa faveur. Certains supporters des Bleus souhaiteraient voir d’autres profils obtenir davantage de temps de jeu. Koundé joue donc une partie importante de son avenir lors de cet été qui pourrait s’avérer décisif pour la suite de sa carrière.
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