Esp : Barcelone éjecte Jules Koundé

Le Barça est encore loin d’en avoir terminé avec son mercato. Jules Koundé est notamment annoncé sur le départ.

Barcelone , la situation financière s’est améliorée, ce qui permet au club d’envisager de nouvelles opérations ambitieuses sur le marché des transferts. Anthony Gordon a déjà rejoint les rangs catalans il y a quelques semaines. Le mercato tourne actuellement au ralenti en raison de la Coupe du monde 2026, mais le Barça a déjà plusieurs projets en tête. Si de nouvelles arrivées sont attendues, certains départs vont également intervenir. Les champions d’Espagne ont besoin de générer des liquidités et Jules Koundé pourrait en faire les frais, alors que sa situation semble moins solide qu’auparavant en Catalogne.

Koundé sacrifié par le Barça, c'est possible

D’après les informations de Fichajes, le Barça n’est désormais plus totalement fermé à l’idée d’un départ de l’international français. D’autant que les dirigeants catalans espèrent récupérer un joli chèque grâce à une éventuelle vente. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Jules Koundé est estimé à environ 60 millions d’euros. De son côté, Hansi Flick continue de compter sur l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux. Le joueur ne souhaite d’ailleurs pas quitter Barcelone. Mais Deco, le directeur sportif du club, doit trouver des solutions pour renflouer les caisses, ce qui rend un départ de Koundé de plus en plus crédible.

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