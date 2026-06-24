Accord Real Madrid-Bayern Munich pour Michael Olise

Accord Real Madrid-Bayern Munich pour Michael Olise

Liga24 juin , 16:00
parCorentin Facy
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Brillant avec l’équipe de France en ce début de Coupe du monde, Michael Olise risque de faire l’actualité au-delà du Mondial en raison de l’intérêt qu’il suscite sur le marché des transferts.
Le Real Madrid est bouillant en ce début de mercato et ne compte pas s’arrêter là. Sous la direction de José Mourinho, le club merengue a déjà finalisé les signatures de Konaté, Cucurella, Bernardo Silva ou encore Dumfries. Le rêve du Special One et du président Florentino Pérez est maintenant de frapper un énorme coup en faisant venir un nouveau « galactique » au Real Madrid. Michael Olise est ciblé et une possible offre à hauteur de 200 millions d’euros ou plus est régulièrement évoquée ces derniers jours.

La promesse du Real au Bayern pour Olise

L’intérêt du Real Madrid pour le meneur de jeu de l’équipe de France a justement été confirmé par Christian Falk, spécialiste du mercato allemand pour le site CF Bayern Insider. Mais selon lui, un transfert de l’ancien prodige de Crystal Palace vers le Real Madrid cet été est tout simplement impossible. La raison ? Un accord finalisé au cours de la saison 2025-2026 entre Florentino Pérez et son homologue allemand Herbert Hainer pour ne pas s’attaquer mutuellement en période de mercato.
« Hainer a clairement fait savoir à son collègue et ami que le Real Madrid n'avait aucune chance de recruter Olise. Pérez, de son côté, a également clairement indiqué que le club madrilène ne tenterait aucune approche sans en informer Hainer au préalable. Alors, d'où viennent ces rumeurs ? » s’interroge le journaliste avant de poursuivre.
« Ils ont un ‘pacte présidentiel’. Pour l'instant, le Real Madrid sait qu'il n'a aucune chance, même avec une offre de 300 millions d'euros. De plus, le club espagnol est prêt à temporiser si le Bayern Munich refuse de vendre Michael Olise » écrit ensuite le journaliste spécialisé sur l’actualité de la Bundesliga et qui révèle donc l’existence d’un pacte secret entre le Real Madrid et le Bayern Munich.
Si Florentino Pérez tient sa parole auprès de son homologue allemand, le club de la Casa Blanca ne devrait donc pas tenter sa chance dans le dossier Michael Olise. Etrange par conséquent d’apprendre chaque jour ou presque de nouveaux éléments confirmant que le vice-champion d’Espagne rêve d’attirer le meilleur passeur actuel de la Coupe du monde 2026.
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