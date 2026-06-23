EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

Equipe de France23 juin , 22:40
parCorentin Facy
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L’équipe de France a enchaîné un deuxième succès en deux matchs face à l’Irak lundi soir. Individuellement et collectivement, les hommes de Didier Deschamps ont montré un beau visage. Un joueur inquiète tout de même.
Six points en six matchs, six buts marqués et un seul encaissé, l’équipe de France réalise un début de Mondial très convaincant. La deuxième mi-temps fasse à l’Irak lundi soir a notamment été très aboutie, avec un Ousmane Dembélé de retour en forme et un Kylian Mbappé qui marche sur l’eau, tout comme Michael Olise. Défensivement aussi, la charnière affiche de vraies gages de sécurité. Dayot Upamecano et William Saliba donnent l’impression d’être infranchissables.
C’est moins le cas en revanche de Jules Koundé. Le latéral droit du Barça a un apport offensif limité. Sur le plan défensif, il semble aussi emprunté en ce début de Coupe du monde. Didier Deschamps refuse pour l’instant de le sortir du onze de départ malgré la présence de Warren Zaïre-Emery et de Malo Gusto dans le groupe. Ancien journaliste de Canal+, Pierre Ménès est exaspéré par le totem d’immunité du Barcelonais et aimerait voir du changement à ce poste.

Jules Koundé ciblé par les critiques 

« Koundé face à l’Irak, désolé mais pour moi c’est 3/10. C’est incroyable de voir un joueur aussi pauvre avec le ballon au niveau international dans une équipe comme la France. Il ne fait jamais rien avec le ballon. Il multiplie les imprécisions tactiques, les passes ratées… Et même défensivement je ne l’ai pas toujours trouvé très présent. Il va quand même falloir finir par ouvrir son dossier à lui » a analysé le journaliste sur sa chaîne YouTube.
La question est maintenant de savoir si Didier Deschamps, qui avait procédé à un petit turn-over lundi contre l’Irak en sortant Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué, effectuera de nouveaux changements contre la Norvège vendredi soir. Et si tel est le cas, si Jules Koundé, très critiqué par les observateurs et par les supporters de l’équipe de France, sera concerné.
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Derniers commentaires

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

Gusto c'est pas fou non plus ces derniers temps, peut-être parce qu'il revient de blessure. WZE c'est pas mal mais pas son meilleur poste.

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

C'est pas une surprise qu'o nsoit faible sur nos lateraux. Le truc c'est qu'on a Gustó et WZE disponibles

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

Qu'on l'aime ou pas il a raison le Pierrot, Koundé il vaut pas une chique !

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

Il met peut-être le doigt sur un point faible de cette équipe. On n'a pas d'excellent latéral droit.

CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

Ras le bol de ces équipes africaines de merde (Ghana, Cap vert, Congo etc) qui bétonnent h24 en étant 11 dans leurs 25m, putain si c'est pour jouer comme ca restez chez vous ! le Maroc joue eux au moins, l'égypte pareil mais alors les noirs a part le Senegal... au secours tous derriere en mode physique c'est insupportable c'est tout sauf du foot ya 0 plaisir les mecs ferment le jeu et balance des sacoches devant, c'est minable !

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