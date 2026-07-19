Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

L'ère Didier Deschamps est officiellement terminée en équipe de France, et d'ici la fin du mois, la FFF va officialiser la nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur. Pour Daniel Riolo, Zizou doit bâtir une équipe entièrement dévouée à Kylian Mbappé

Un peu à l'image de l'équipe d'Argentine qui s'est mise à la disposition de Lionel Messi, le journaliste de RMC pense que le nouvel entraîneur de l'équipe de France doit se focaliser sur la gestion de Kylian Mbappé. Daniel Riolo est convaincu que Zinedine Zidane a déjà pensé à ce qu'il allait faire des Bleus après sa prise de fonction prévue le 1er septembre . Le membre de l'After Foot estime que mettre Kylian Mbappé au coeur du projet est une évidence, mais que cela ne sera pas si évident que cela à mettre en place. Car on l'a vu lors de ce Mondial, le capitaine de l'équipe de France est très exigeant avec ses coéquipiers et que rien ne sera simple.

Une équipe construite autour de Mbappé ?

Daniel Riolo est convaincu du talent de Kylian Mbappé, mais il constate que ce dernier ne veut pas endosser à lui seul le rôle de sauveur de la patrie. « À tous les matchs il peut marquer, il a un talent hors norme. Mais il va se poser, encore une fois, la question, et c'est souvent la question avec lui, comment tu joues... comment tu construis un collectif ? On a vu qu'à quatre, ça ne va pas coller. Donc, il faudra construire un milieu de terrain, une attaque, sachant que tu as un Dembélé qui, en club, ne joue pas sur le côté, et Dembélé n'est plus un joueur de côté maintenant. Mbappé est un 9 quand même un petit peu bizarre, parce que ce n'est pas non plus un 9 qui traîne dans la surface, qui va reprendre un centre de la tête. Ça, il ne fait pas. C'est un 9 qui décroche », fait remarquer le journaliste qui voit donc un vrai problème se poser.

« Je pense que si tu veux gagner une grande compétition, il va falloir que le collectif soit beaucoup plus huilé, et ça passera par "comment on joue avec Mbappé". Parce que le fait qu'il mette sa collection de buts, c'est très bien pour les records, mais ça ne fera pas gagner l'équipe. Ça, ça reste un vrai problème à résoudre pour le sélectionneur et pour Mbappé », a confié Daniel Riolo, qui estime que José Mourinho aura le même problème au Real Madrid.