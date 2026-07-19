Bae

OL : Cet international force pour signer à Lyon

OL19 juil. , 9:00
parEric Bethsy
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En discussions avec Stoke City, l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à trouver un accord pour le transfert de Jun-ho Bae. Pendant ce temps-là, le milieu offensif sud-coréen pousse pour rejoindre les Gones à son retour de vacances.
L’Olympique Lyonnais ne s’arrêtera pas à cinq recrues. Après les signatures de Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup, Cluver Sambi Mbungu, Kaïl Boudache et Julien Duranville, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean travaille sur d’autres potentielles arrivées. Le dirigeant s’active en priorité pour trouver un nouvel avant-centre, sans s’interdire de saisir une belle opportunité à un autre poste. Depuis quelques jours, on sait que le club rhodanien tente de recruter le milieu offensif de Stoke City Jun-ho Bae.

L'OL ne lâche rien

Le Sud-Coréen représente une affaire intéressante dans la mesure où son contrat expire l’année prochaine. Compte tenu de sa situation contractuelle, l’équipe de Championship (D2 anglaise) ne retient pas son joueur arrivé en 2023. Mais Jun-ho Bae ne sera pas pour autant bradé. La preuve, l’Olympique Lyonnais peine à s’entendre avec les Anglais. Foot Mercato indique que les discussions se poursuivent entre les deux clubs qui n’ont pas la même estimation du transfert. Aucun montant n’est communiqué mais le milieu de 22 ans est valorisé à 4 millions d’euros sur le site de Transfermarkt. Un éventuel accord pourrait donc tourner autour de cette somme.

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Quoi qu’il en soit, Jun-ho Bae attend impatiemment un terrain d’entente. Le média confirme que le meneur de jeu, capable d’évoluer sur le couloir gauche, veut signer à l’Olympique Lyonnais cet été. Un transfert chez les Gones lui permettrait de franchir un nouveau cap dans sa carrière après trois années passées chez les Potters, toutes en deuxième division anglaise. C’est donc avec le téléphone allumé que l’international sud-coréen passe actuellement ses vacances dans son pays natal, après le Mondial 2026 vécu en tant que simple remplaçant.
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