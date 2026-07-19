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Cherki envoie promener Deschamps, ça fait scandale

Equipe de France19 juil. , 8:00
parClaude Dautel
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Titularisé contre l'Angleterre, Rayan Cherki n'en a pas profité pour se mettre en valeur. Un accrochage avec Didier Deschamps et son attitude désinvolte après la pause ont terni l'image du joueur de Manchester City.
A l'image de ses coéquipiers tricolores, Rayan Cherki n'a pas échappé à la faillite de l'équipe de France en première période face à l'Angleterre. Mais là où certains ont fait profil bas, il a décidé lui de se faire remarquer, et pas réellement de manière très positive. Personne ne conteste le talent fou de Cherki, mais lors de la pause fraîcheur intervenue alors que les Bleus étaient déjà menés, et que Didier Deschamps tentait de remobiliser ses troupes, le joueur de 22 n'a pas réellement eu l'attitude attendue par le sélectionneur national. En effet, alors que DD voulait lui donner des conseils, l'ancien Lyonnais a ostensiblement passé son chemin, Deschamps, visiblement très agacé, se tournant alors vers un Michael Olise plus attentif. Remplacé à la pause, Rayan Cherki faisait encore parler de lui comme l'a raconté RMC.
En effet, Rayan Cherki n'est pas revenu dès le coup d'envoi de la seconde période, ratant même les six premières minutes. A son retour, et selon Arthur Perrot, journaliste de RMC, dès son retour, il a longuement discuté avec Bachir Nehar, intendant de l'équipe de France depuis 2015. « Il y a eu une grosse explication entre les deux, et c’est à la limite du clash. Rayan Cherki est allé s’assoir, et lui tourne le dos pour ne plus discuter », a précisé le journaliste présent à Miami. De même, l'attitude nonchalante du joueur de Manchester City, vautré au sol, au moment de la deuxième pause fraîcheur a aussi fait parler, y compris en Angleterre où l'on se demande à quoi voulait jouer l'international tricolore.

Rabiot frappe très fort

Prenant la parole après la rencontre, Adrien Rabiot a sorti l'artillerie lourde, même si le joueur de l'AC Milan n'a pas voulu cibler tel ou tel joueur, mais les oreilles de Rayan Cherki ont probablement sifflé. « On est entrés de manière assez honteuse dans cette première mi-temps. J'ai vu des comportements de certains joueurs que je n'avais jamais vu jusqu'ici. C'est un peu décevant, car c'était le dernier match pour bien figurer dans cette compétition (...) On s'est parlé à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait un peu d'orgueil, et ça a été nettement mieux en seconde période, car sur la première, certains comportements étaient inadmissibles », a lancé Adrien Rabiot.
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mention très bien Dayot UPAMECANO, Kylian MBAPPE mention bien Michael OLISE, Bradley BARCOLA, Adrien RABIOT, Ousmane DEMBELE on dira ça va Manu KONE, William SALIBA, Jules KOUNDE, Mike MAIGNAN déçu par Desire DOUE, Lucas HERNANDEZ, Theo HERNANDEZ très déçu par Maxence Lacroix, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté, Malo Gusto, Didier Deschamps

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