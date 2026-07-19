ASSE : Deux joueurs sortis du vestiaire

Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne le sait, son effectif est pour l'instant trop large et il va falloir vendre ou prêter des joueurs. Cela tombe bien, deux joueurs stéphanois devraient rapidement partir.

Alors que l'ASSE débutera sa saison de Ligue 2 dans trois semaines par un déplacement à Sochaux, Ian Cathro doit faire des choix. Alors que plusieurs renforts devraient encore arriver dans le Forez, le technicien écossais ne veut pas avoir une armée mexicaine la saison prochaine, surtout s'agissant de jeunes joueurs qui pourraient ne pas avoir énormément de temps de jeu. C'est pour cela que des solutions sont cherchées afin d'apporter des solutions aux jeunes joueurs dont l'AS Saint-Etienne ne souhaite pas définitivement se séparer. Selon Le Progrès, deux pépites des Verts vont rapidement faire leurs valises pour avoir du temps de jeu. L'idée n'est pas de s'en séparer mais de les peaufiner avant de revenir à Saint-Etienne avec un peu plus d'expérience, ce qu'ils n'auront pas cette saison.

L'ASSE veut peaufiner ses pépites

Selon notre confrère, les deux joueurs susceptibles de partir rapidement sous forme de prêt sont Enzo Mayilla et Axel Dodote. « Prêté la saison dernière à Aubagne, Enzo Mayilla (20 ans) devrait à nouveau quitter le club stéphanois cet été pour prendre du temps de jeu ailleurs. Pointant le bout de son nez dans le groupe professionnel l’an dernier, Axel Dodote devrait, lui, être prêté à Pau pour la saison. Ce sera l’occasion pour le fougueux défenseur central de montrer sa valeur », explique Judicaël Bissardon, journaliste du Progrès, en marge du match de préparation perdu par l'AS Saint-Etienne samedi soir contre le Servette Genève. Mercredi soir, les Verts auront un adversaire encore plus redoutable, puisque c'est cette fois contre les Rangers, dans leur antre de l'Ibrox Stadium que les hommes de Cathro vont disputer un match de préparation.