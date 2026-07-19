Lionel Messi Ballon d'Or, les règles sont délirantes

Sortant d'une saison en MLS où il n'aura pas particulièrement brillé, alors que ce championnat est de seconde zone, Lionel Messi pourrait décrocher le Ballon d'Or si l'Argentine gagne le Mondial. Même Gerard Piqué avoue ne plus rien comprendre à ce trophée.

Si l'équipe de France avait gagné le Mondial, Ousmane Dembélé, tenant du titre, aurait fait figure de favori, puisque le joueur du PSG a encore une fois gagné la Ligue des champions. Au pire, Kylian Mbappé aurait été un bon outsider, puisqu'il a marqué un nombre incroyable de buts, y compris lors de cette Coupe du Monde. Mais au moment où l'Argentine est en lice pour réussir un improbable back-to-back au plus haut niveau, avec un Lionel Messi lumineux, la Pulga est désormais le grand favori. Une situation que Gerard Piqué, qui connaît bien et apprécie Lionel Messi, peine à comprendre. Dans le quotidien sportif AS, l'ancien joueur de l'Espagne et du Barça se demande quels sont les vrais critères pour gagner le Ballon d'Or en 2026.

Le Ballon d'Or, des critères de plus en plus obscurs

Evoquant ce sujet pour AS, Gerard Piqué admet voir flou, même s'il ne criera pas au scandale si Lionel Messi ou Rodri gagne le Ballon d'Or. « Concernant le Ballon d'Or, je ne sais plus vraiment quels critères sont pris en compte, car ils changent chaque année. On n'a jamais clairement expliqué ce qui compte vraiment pour le gagner. Bien sûr, Lionel Messi le mérite, et, comme je l'ai dit, ce serait la plus belle façon de conclure sa carrière. Mais, s'ils le lui donnent, beaucoup diront que toute la saison compte, qu'il a joué dans un championnat comme la MLS. Et ils auront probablement raison. De même, si l'Espagne gagne, il y aura des voix discordantes si Rodri le reçoit, car même s'il fait une très bonne Coupe du Monde, il a été blessé une grande partie de la saison » fait remarquer l'ancien joueur espagnol.