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Lionel Messi Ballon d'Or, les règles sont délirantes

Foot Mondial19 juil. , 11:30
parClaude Dautel
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Sortant d'une saison en MLS où il n'aura pas particulièrement brillé, alors que ce championnat est de seconde zone, Lionel Messi pourrait décrocher le Ballon d'Or si l'Argentine gagne le Mondial. Même Gerard Piqué avoue ne plus rien comprendre à ce trophée.
Si l'équipe de France avait gagné le Mondial, Ousmane Dembélé, tenant du titre, aurait fait figure de favori, puisque le joueur du PSG a encore une fois gagné la Ligue des champions. Au pire, Kylian Mbappé aurait été un bon outsider, puisqu'il a marqué un nombre incroyable de buts, y compris lors de cette Coupe du Monde. Mais au moment où l'Argentine est en lice pour réussir un improbable back-to-back au plus haut niveau, avec un Lionel Messi lumineux, la Pulga est désormais le grand favori. Une situation que Gerard Piqué, qui connaît bien et apprécie Lionel Messi, peine à comprendre. Dans le quotidien sportif AS, l'ancien joueur de l'Espagne et du Barça se demande quels sont les vrais critères pour gagner le Ballon d'Or en 2026.

Le Ballon d'Or, des critères de plus en plus obscurs

Evoquant ce sujet pour AS, Gerard Piqué admet voir flou, même s'il ne criera pas au scandale si Lionel Messi ou Rodri gagne le Ballon d'Or. « Concernant le Ballon d'Or, je ne sais plus vraiment quels critères sont pris en compte, car ils changent chaque année. On n'a jamais clairement expliqué ce qui compte vraiment pour le gagner. Bien sûr, Lionel Messi le mérite, et, comme je l'ai dit, ce serait la plus belle façon de conclure sa carrière. Mais, s'ils le lui donnent, beaucoup diront que toute la saison compte, qu'il a joué dans un championnat comme la MLS. Et ils auront probablement raison. De même, si l'Espagne gagne, il y aura des voix discordantes si Rodri le reçoit, car même s'il fait une très bonne Coupe du Monde, il a été blessé une grande partie de la saison » fait remarquer l'ancien joueur espagnol.

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Je pense que tu n'as pas vraiment compris toute l'importance que représente Kylian Mbappé dans cette Equipe de France. A l'heure actuelle... sans lui... l'Equipe de France n'y arrive pas. C'est un capitaine exemplaire qui joue au service de l'Equipe contrairement à ce que disent certains crétins. Je ne dis pas qu'il faut absolument construire une Equipe de France autour de lui.... mais au moins... autour d'un noyau de deux ou 3 joueurs dont Kylian Mbappé en ferait parti. Par ailleurs... il y a un vrai problème à résoudre du côté des latéraux.

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Et pourtant... quand Messi le dopé sera à la retraite... Kylian Mbappé bouffera tous les record du petit tricheur en Coupe du Monde. ^^

OL : Paulo Fonseca va lever un peu le pied

Mdrrr il étaient plus en avance dans la prépa..Les excuses habituels du looser Fonseca pour ne jamais rien assumer ni voir les choses en face.

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D'accord tu parles de Mbappe mais quand je te réponds sur le sujet je manque d'objectivité parce que je ne parle pas des autres joueurs, c'est phénoménal ! Pour être clair je ne suis pas du tout anti-Mbappe, c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Par contre je trouve que mettre l'équipe au service d'un seul joueur n'est pas la solution. Chercher tout le temps à lui passer le ballon plutôt qu'à un joueur démarqué, préférer lui faire gonfler son compteur personnel au lieu de celui de l'équipe, lui faire shooter les pénalties alors qu'il n'est pas le meilleur tireur, voilà ce qui plombe une équipe. Si j'étais sélectionneur je commencerai par lui ôter le brassard de capitaine, histoire de lui enlever cette pression, je suis sûr que toute l'équipe en bénéficierait, y compris lui.

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