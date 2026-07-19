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L’OM a déjà fait signer sa future merveille offensive

OM19 juil. , 8:40
parEric Bethsy
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Contraint d’avancer avec des moyens limités, l’Olympique de Marseille axe désormais sa politique vers les jeunes talents prometteurs. C’est dans le cadre de cette nouvelle stratégie que le club phocéen a officiellement recruté l’attaquant Joshua Kavoka, débarqué en provenance de la région parisienne.
Ce n’est évidemment pas la signature que les supporters attendent. Mais, cette semaine, l’Olympique de Marseille a réussi un joli coup pour son centre de formation. Le club de Frank McCourt a obtenu la signature du jeune Joshua Kavoka. Cet attaquant âgé de 17 ans arrive en provenance du CS Brétigny Football avec lequel il a montré ses qualités de finisseur. Meilleur buteur de son équipe en U17 Nationaux la saison dernière, l’avant-centre passé par Bondoufle, Courcouronnes et Fleury a terminé avec 16 buts en 22 matchs.
Autant dire que ses statistiques ont attiré l’attention des recruteurs, y compris ceux de l’Olympique de Marseille qui a sauté sur l’occasion. Et ce pour le plus grand bonheur du club de la région parisienne. « Une nouvelle fois, c'est toujours une fierté pour le Club Sportif Brétigny Football de voir une de ses jeunes pousses franchir un nouveau pallier et rejoindre une structure professionnelle, s’est réjouie la précédente écurie du néo-Marseillais sur Instagram. Félicitations donc à Joshua et à ses proches pour cette signature, qu'on attendait depuis un petit moment. La grosse saison, tant collective qu'individuelle, a donc incité l'OM à miser sur lui. »

La nouvelle politique de l'OM

Bien évidemment, Joshua Kavoka n’est pas destiné à intégrer l’équipe première dans l’immédiat. La jeune recrue va d’abord terminer sa formation au club phocéen qui, à travers cette signature, confirme que sa nouvelle politique s’oriente aussi vers les talents prometteurs. Une stratégie dictée par la crise économique que subissent les Marseillais, désormais incapables de s’offrir de grands attaquants confirmés.
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