OM-Nice, le match de préparation le plus improbable de l'été

OM-Nice, le match de préparation le plus improbable de l'été

OM19 juil. , 10:00
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM n'a pas encore dévoilé la totalité de ses matchs de préparation, mais celui programmé samedi prochain va faire du bruit. En effet, Marseille va affronter l'OGC Nice, mais à huis-clos.
Tandis que les dirigeants niçois ont décidé de porter l'affaire Lorenzi au tribunal, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille ayant signé au Gym avant de filer vers l'OM, et que les supporters des deux clubs se haïssent, on apprend que la formation entraînée par Bruno Genesio affrontera Nice le samedi 25 juillet. Bien évidemment, compte tenu de l'énorme rivalité entre Ultras des deux équipes, cette rencontre se jouera sans aucun spectateur au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Et pour l'instant, si cette rencontre de préparation figure bien sur le calendrier officiel de la FFF, aucun des deux clubs ne l'a confirmée, comme le fait remarquer L'Equipe.

Une rivalité énorme et un procès, l'OM jouera contre Nice

Revenue ces dernières heures de la Côte d'Ivoire, après un passage express et une première victoire, dans le cadre d'un partenariat, l'équipe marseillaise n'a pour l'instant qu'une date officiellement fixée pour la suite de sa préparation. Ce sera le 9 août prochain, l'OM recevra l'Athletic Bilbao au Vélodrome pour une rencontre de gala dont le coup d'envoi est prévu à 17h30. Mais forcément, la formation de Bruno Genesio ne va pas rester trois semaines sans jouer, et c'est pour cela que cette affiche face à l'OGC Nice a été ajoutée le week-end prochain. Même si cela peut surprendre, visiblement la rivalité entre les deux équipes n'a pas empêché les deux staffs de s'entendre pour organiser un match de préparation.

Lire aussi

OM : 40 millions d’euros envolés, première polémique pour LorenziOM : 40 millions d’euros envolés, première polémique pour Lorenzi
L’OM a déjà fait signer sa future merveille offensiveL’OM a déjà fait signer sa future merveille offensive
OM : Gouiri vendu, le jeu des chaises musicales commenceOM : Gouiri vendu, le jeu des chaises musicales commence
Articles Recommandés
Akliouche lors du match PSG-Monaco
PSG

PSG : Le Mondial est fini, Akliouche arrive à Paris

Asse Deux Joueurs Sortis Du Vestiaire
ASSE

ASSE : Deux joueurs sortis du vestiaire

Bae
OL

OL : Cet international force pour signer à Lyon

OM
OM

L’OM a déjà fait signer sa future merveille offensive

Fil Info

19 juil. , 10:30
PSG : Le Mondial est fini, Akliouche arrive à Paris
19 juil. , 9:30
ASSE : Deux joueurs sortis du vestiaire
19 juil. , 9:00
OL : Cet international force pour signer à Lyon
19 juil. , 8:40
L’OM a déjà fait signer sa future merveille offensive
19 juil. , 8:20
PSG : Le dossier Barcola relancé par un transfert à 138ME
19 juil. , 8:00
Cherki envoie promener Deschamps, ça fait scandale
19 juil. , 7:10
Kylian Mbappé balance ses vérités
19 juil. , 7:00
TV : Espagne - Argentine, la finale à quelle heure et sur quelles chaînes ?
19 juil. , 1:01
Malgré un Mbappé historique, la France battue par l'Angleterre

Derniers commentaires

PSG : Le dossier Barcola relancé par un transfert à 138ME

le joueur le plus utilisé par L.E la saison passée et tu dis qu'il n'est pas titulaire

L’OM a déjà fait signer sa future merveille offensive

Pas nouveau. C'était déjà le cas avec Robino Vaz sous Longoria/Benatia...

Malgré un Mbappé historique, la France battue par l'Angleterre

En français ? Car je comprend pas 🙉

Kylian Mbappé balance ses vérités

Je suis pas un grand fan de Mbappe mais c'est le groupe qui doit prendre la responsabilité des échecs. Les individualité peuvent débloquer des situations, mais c'est une équipe qui gagne des compétitions. Le meilleur français sur ce match.. ça a été Umtiti🤣! Ça va faire du bien d'avoir des grands changements dans le Staff, de nouveaux principes.. enfin j'espère

PSG : Le dossier Barcola relancé par un transfert à 138ME

Oui, mais il n'est pas titulaire à paris donc ll est normal qu'il aille voir ailleurs.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading