OM-Nice, le match de préparation le plus improbable de l'été

L'OM n'a pas encore dévoilé la totalité de ses matchs de préparation, mais celui programmé samedi prochain va faire du bruit. En effet, Marseille va affronter l'OGC Nice, mais à huis-clos.

Tandis que les dirigeants niçois ont décidé de porter l'affaire Lorenzi au tribunal, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille ayant signé au Gym avant de filer vers l'OM, et que les supporters des deux clubs se haïssent, on apprend que la formation entraînée par Bruno Genesio affrontera Nice le samedi 25 juillet. Bien évidemment, compte tenu de l'énorme rivalité entre Ultras des deux équipes, cette rencontre se jouera sans aucun spectateur au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Et pour l'instant, si cette rencontre de préparation figure bien sur le calendrier officiel de la FFF, aucun des deux clubs ne l'a confirmée, comme le fait remarquer L'Equipe.

Une rivalité énorme et un procès, l'OM jouera contre Nice

Revenue ces dernières heures de la Côte d'Ivoire, après un passage express et une première victoire, dans le cadre d'un partenariat, l'équipe marseillaise n'a pour l'instant qu'une date officiellement fixée pour la suite de sa préparation. Ce sera le 9 août prochain, l'OM recevra l'Athletic Bilbao au Vélodrome pour une rencontre de gala dont le coup d'envoi est prévu à 17h30. Mais forcément, la formation de Bruno Genesio ne va pas rester trois semaines sans jouer, et c'est pour cela que cette affiche face à l'OGC Nice a été ajoutée le week-end prochain. Même si cela peut surprendre, visiblement la rivalité entre les deux équipes n'a pas empêché les deux staffs de s'entendre pour organiser un match de préparation.