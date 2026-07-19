OM-Nice, le match de préparation le plus improbable de l'été

le joueur le plus utilisé par L.E la saison passée et tu dis qu'il n'est pas titulaire
Pas nouveau. C'était déjà le cas avec Robino Vaz sous Longoria/Benatia...
En français ? Car je comprend pas 🙉
Je suis pas un grand fan de Mbappe mais c'est le groupe qui doit prendre la responsabilité des échecs. Les individualité peuvent débloquer des situations, mais c'est une équipe qui gagne des compétitions. Le meilleur français sur ce match.. ça a été Umtiti🤣! Ça va faire du bien d'avoir des grands changements dans le Staff, de nouveaux principes.. enfin j'espère
Oui, mais il n'est pas titulaire à paris donc ll est normal qu'il aille voir ailleurs.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading