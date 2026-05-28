ICONSPORT_366162_0022
José Mourinho

Real : Florentino Pérez lance des élections et perd 8 ME

Foot Europeen28 mai , 20:30
parQuentin Mallet
1
L'élection présidentielle au Real Madrid a mis tous les dossiers sur la table en stand-by, y compris celui du nouvel entraîneur. A cause de ce rallongement du délai, faire venir José Mourinho coûtera deux fois plus cher que prévu…
Après une saison très compliquée, le Real Madrid a pris la décision de se séparer d'Alvaro Arbeloa, lui-même venu au milieu de l'exercice pour remplacer Xabi Alonso, pour lancer un nouveau cycle. Pour lui succéder, Florentino Pérez et ses associés ont pris la décision de confier le poste à José Mourinho. A priori, tout est déjà acté pour que le Special One fasse son grand retour sur le banc madrilène, treize ans plus tard.
Toutefois, Florentino Pérez a décidé de convoquer une élection présidentielle anticipée, laquelle a mis tous les dossiers en cours sur le côté. Un retard dans les dates qui obligera le Real Madrid à payer deux fois plus cher pour libérer José Mourinho de Benfica.

José Mourinho compte double

Car oui, dans les faits, José Mourinho est encore sous contrat avec Benfica jusqu'en juin 2027. Une année restante sur laquelle la direction lisboète ne compte pas s'asseoir. Si le technicien portugais était parti au plus tard dix jours après le dernier match de championnat de la saison face à Estoril, il aurait fallu 7 millions d'euros pour le libérer de sa dernière année. Un total qui a grimpé à 15 millions d'euros, maintenant que le délai est passé.
Une occasion que le Real Madrid a manqué justement à cause de l'élection présidentielle. Sans ça, José Mourinho serait très certainement déjà l'entraineur puisque toutes les parties concernées veulent aller au bout de l'opération.
En attendant, Florentino Pérez prépare activement sa réélection face à son adversaire Enrique Riquelme, l'homme d'affaires espagnol de 37 ans qui cherche à s'offrir la présidence du Real Madrid. D'ici au 7 juin prochain, date de l'élection, José Mourinho a le temps d'attendre.

Lire aussi

Le PSG négocie avec Mourinho, c’est l’enferLe PSG négocie avec Mourinho, c’est l’enfer
Avant Arsenal, Jorge Mendes pourrit le PSGAvant Arsenal, Jorge Mendes pourrit le PSG
Articles Recommandés
ICONSPORT_367186_0322
OGC Nice

OGCN : Nice sort du silence pour Abdi, arrivé en Tunisie

Filipe Luis
Monaco

Filipe Luis à Monaco, un club allemand n’en revient pas

ICONSPORT_259587_0558
Ligue des Champions

TV : PSG - Arsenal, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale ?

ICONSPORT_366590_0170
OL

EdF : Caqueret mécontent de la liste de Deschamps

Fil Info

28 mai , 22:20
OGCN : Nice sort du silence pour Abdi, arrivé en Tunisie
28 mai , 22:00
Filipe Luis à Monaco, un club allemand n’en revient pas
28 mai , 21:30
TV : PSG - Arsenal, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale ?
28 mai , 21:00
EdF : Caqueret mécontent de la liste de Deschamps
28 mai , 20:00
PSG-Arsenal : Marion Cotillard supplie les Parisiens
28 mai , 19:30
OM : Lorenzi arrive et met Greenwood en vente !
28 mai , 19:10
Officiel : Grégory Lorenzi directeur sportif de l’OM
28 mai , 19:00
OM : Greenwood à Tottenham, la double confirmation
28 mai , 18:30
PSG : Eli Junior Kroupi, Luis Enrique attend un appel

Derniers commentaires

Audience reportée, la DNCG menace l'OM !

sans europe marseille sera top5. sans pbm. Merde ils ont l'EL c'est vrai...

OL : Sans rancune, Khalis Merah a tourné la page

Bisarement il était absent contre le Celta 1N 1D contre Lens en CDF éliminé 12 matchs en ligue 1 , 6D 2N ce n'est pas un hasard , il fait un énorme travail

Filipe Luis à Monaco, un club allemand n’en revient pas

interessant...monaco est capable du pire et du très bon.

OM : Greenwood à Tottenham, la double confirmation

il a tout interet a partir du bourbier marseillais. il rapportera un beauc cheque et tout le monde sera gagnant.

Real : Florentino Pérez lance des élections et perd 8 ME

la gestion des clubs portugais en matiere de ventes de joueurs et tacticiens est quand même exemplaire. amorim et mourinho qui rapporte 35M c'est impensable en france. on est a la ramasse. pierre sage , enrique ou fonseca devraient avoir une clause de ce genre

CalendrierRésultats

Loading