Real : Florentino Pérez lance des élections et perd 8 ME

L'élection présidentielle au Real Madrid a mis tous les dossiers sur la table en stand-by, y compris celui du nouvel entraîneur. A cause de ce rallongement du délai, faire venir José Mourinho coûtera deux fois plus cher que prévu…

Après une saison très compliquée, le Real Madrid a pris la décision de se séparer d'Alvaro Arbeloa, lui-même venu au milieu de l'exercice pour remplacer Xabi Alonso, pour lancer un nouveau cycle. Pour lui succéder, Florentino Pérez et ses associés ont pris la décision de confier le poste à José Mourinho. A priori, tout est déjà acté pour que le Special One fasse son grand retour sur le banc madrilène, treize ans plus tard.

Toutefois, Florentino Pérez a décidé de convoquer une élection présidentielle anticipée, laquelle a mis tous les dossiers en cours sur le côté. Un retard dans les dates qui obligera le Real Madrid à payer deux fois plus cher pour libérer José Mourinho de Benfica.

José Mourinho compte double

Car oui, dans les faits, José Mourinho est encore sous contrat avec Benfica jusqu'en juin 2027. Une année restante sur laquelle la direction lisboète ne compte pas s'asseoir. Si le technicien portugais était parti au plus tard dix jours après le dernier match de championnat de la saison face à Estoril, il aurait fallu 7 millions d'euros pour le libérer de sa dernière année. Un total qui a grimpé à 15 millions d'euros, maintenant que le délai est passé.

Une occasion que le Real Madrid a manqué justement à cause de l'élection présidentielle. Sans ça, José Mourinho serait très certainement déjà l'entraineur puisque toutes les parties concernées veulent aller au bout de l'opération.

En attendant, Florentino Pérez prépare activement sa réélection face à son adversaire Enrique Riquelme, l'homme d'affaires espagnol de 37 ans qui cherche à s'offrir la présidence du Real Madrid. D'ici au 7 juin prochain, date de l'élection, José Mourinho a le temps d'attendre.