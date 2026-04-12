« Il sait te retourner le cerveau » : pourquoi le Real Madrid pense à Deschamps

Les supporters du Real Madrid ne l’ont pas vu venir et pourtant selon RMC, Didier Deschamps est bien placé dans la short-list de la Casa Blanca pour remplacer Alvaro Arbeloa à la fin de la saison.

En fin de contrat avec la FFF à l’issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France, 14 ans après son arrivée. Au vu de la longévité de l’histoire entre « DD » et les Bleus, difficile d’imaginer la suite de la carrière de l’ex-entraîneur de l’OM et de l’AS Monaco. Pourtant, de grands clubs européens sont très intéressés par sa venue dès l’été prochain. Son nom a brièvement circulé à l’Olympique de Marseille, mais c’était avant d’apprendre que le Real Madrid était sur les rangs

Contre toute attente, RMC a révélé vendredi que Florentino Pérez avait en tête le nom de l’actuel sélectionneur des Bleus pour prendre la succession d’Alvaro Arbeloa à la fin de la saison. Didier Deschamps coche plusieurs cases aux yeux de l’état-major madrilène : forte des grands vestiaires, maîtrise de l’Espagnol, palmarès XXL, proximité avec Kylian Mbappé… Le champion du monde 2018 a les épaules pour entraîner à Madrid selon certains dirigeants du Real. Ce n’est pas Lionel Charbonnier qui va dire le contraire.

Deschamps au Real, Charbonnier valide

Pour le consultant de l’After Foot, champion du monde au côté de Didier Deschamps en 1998, il ne fait aucun doute que l’actuel entraîneur de l’équipe de France est taillé pour un club de cette envergure. « On peut dire ce qu’on veut de DD, on peut parler de son jeu… Mais s’il y a bien un mec qui sait te retourner le cerveau, qui sait gérer son vestiaire et mettre un vestiaire à l’endroit, c’est Didier Deschamps. Il est capable de gérer le vestiaire d’un club comme le Real Madrid sans souci » a analysé sur RMC l'ancien gardien de l'AJ Auxerre avant de conclure.

« En sélection, si un mec t’emmerdes, tu le dégage, en club c’est différent car le joueur est sous contrat pendant 4 ans. Mais il sait aussi gérer tout ça. Il sait gérer des joueurs comme ça » estime Lionel Charbonnier, convaincu à 100% par l’idée du Real Madrid de miser sur Didier Deschamps. Pour l’heure, le sélectionneur des Bleus figure simplement dans une short-list, et on ignore s’il fait partie des choix prioritaires de la Casa Blanca. Cet intérêt fait en tout cas beaucoup parlé en Espagne, où l’on guettera sans doute avec intérêt les matchs de la France à la Coupe du monde pour se donner un premier aperçu de ce que pourrait donner Didier Deschamps au Real Madrid.