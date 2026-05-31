Ça ne rigolait pas à l’OL, le vestiaire l’a traumatisé

Connu pour son sens de l’humour, Ludovic Giuly a pourtant évité d’amuser le vestiaire à l’Olympique Lyonnais. Pour ses débuts en pro, l’ancien Gone a senti qu’il valait mieux se faire discret.

Ludovic Giuly ne garde pas que de bons souvenirs de l’Olympique Lyonnais . Formé à l’académie rhodanienne, l’ancien milieu offensif a connu des débuts difficiles avec les pros. Le natif de Lyon fait surtout référence à son adaptation dans le vestiaire où les cadres n’étaient pas là pour plaisanter. Malgré son sens de l’humour, Ludovic Giuly avait préféré adopter un comportement irréprochable.

« A Lyon, j'étais très jeune donc forcément je n'étais pas encore mûr, a raconté l'ex-international français à Kampo. J'étais vraiment à l'ancienne école. En plus il y avait Amoros, Olmeta, Sassus, Abédi Pelé, Flo Maurice, Laville, Gava… Au départ, je n'étais qu'avec ces monstres-là donc imagine, moi, un gamin de 17 ans, j'étais avec eux, je n'en menais pas large. C'était vraiment cirage de pompe, aller chercher les ballons. Voilà, c'était plus ça. Je ne rigolais pas trop avec les mecs. Je n'étais pas comme je suis maintenant. »

J'étais vraiment un canard - Ludovic Giuly

« En plus, dans les six premiers mois de ma première année, j'étais dans mon vestiaire de CFA, je n'étais même pas avec les pros. On était à côté mais je n'étais pas avec les pros. Mais même la deuxième année, j'étais vraiment un canard. Je ne bronchais pas, j'observais, j'étais timide, j'étais dans mon monde. Après, quand je suis parti à Monaco c'était différent. Mais à Lyon je ne me suis pas éclaté comme je me suis éclaté dans les autres vestiaires, que ce soit à Monaco, à Paris, à Barcelone, à Rome un petit peu moins, ou même Lorient », a énuméré Ludovic Giuly, encore marqué par sa fin de formation à Lyon.