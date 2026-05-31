Arne Slot viré, Salah veut revenir à Liverpool

Liverpool a finalement décidé de limoger Arne Slot après la saison médiocre des Reds. Une décision surprise qui change tout pour Mohamed Salah, en froid avec le Néerlandais. L'Egyptien pourrait annuler son départ cet été.

Arne Slot a été crucifié dans le temps additionnel de la saison 2025-2026. Près d'une semaine après la dernière journée de Premier League , le manager néerlandais a été démis de ses fonctions à Liverpool. Il paye une saison très décevante dans le jeu comme dans les résultats. Champions en titre, les Reds n'ont fini que 5es du championnat anglais. Slot n'a jamais su incorporer correctement les recrues estivales comme Florian Wirtz ou Alexander Isak. Surtout, il s'est mis à dos la star de l'équipe Mohamed Salah.

Départ annulé pour Salah ?

L'Egyptien a été mis sur le banc par son entraîneur à plusieurs reprises, étant même temporairement sorti du groupe début décembre. Un conflit qui a poussé Salah à s'en aller définitivement après 9 ans passés au club. L'Egyptien renonçait alors à sa dernière année de contrat restante. Mais, le licenciement de Slot change ses plans. Selon le compte X d'informations IndyKaila News, l'attaquant s'est entretenu en urgence avec son agent samedi. Salah serait prêt à revenir chez les Reds la saison prochaine si les dirigeants le souhaitent.

Une volte-face logique tant ce fut un déchirement pour lui de quitter Liverpool. Le remplaçant d'Arne Slot aura toutefois son mot à dire dans ce dossier. Reste à savoir qui sera l'heureux élu. Les médias anglais indiquent qu'Andoni Iraola est le grand favori pour s'installer sur le banc des Scousers dans les prochains jours. Artisan des succès de Bournemouth, l'Espagnol acceptera t-il de confier les clés de son attaque à un joueur de bientôt 34 ans ? Rien n'est moins sûr.