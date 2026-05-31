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PSG-Arsenal : Gabriel prend la parole après son penalty manqué

Ligue des Champions31 mai , 14:40
parGuillaume Conte
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Auteur du tir au but manqué qui a envoyé le PSG sur le toit de l'Europe, Gabriel va forcément avoir beaucoup de mal à digérer cette défaite en finale et sa part de responsabilités.
Impressionnant défensivement, Arsenal n’a quasiment rien concédé face à l’attaque en or du PSG. Cela aurait pu suffire pour s’imposer, tant Paris a eu du mal à se créer des occasions. Mais un simple pénalty de Dembélé a remis les compteurs à zéro en seconde période, poussant tout le monde vers les tirs au but. Un exercice qui a une fois de plus réussi aux Parisiens, spécialistes en la matière. Cinquième tireur d’Arsenal, Gabriel a manqué le cadre sur sa tentative, offrant le titre européen au PSG.
Consolé immédiatement par Marquinhos puis par ses coéquipiers, l’international brésilien va avoir du mal à se remettre de cette déconvenue. Il a tenu à prendre la parole sur ses réseaux sociaux pour exprimer sa profonde déception. « C’est douloureux. Mais je suis fier de cette équipe et tout ce qu’on a pu réussir ensemble cette saison. Merci aux fans incroyables pour votre soutien dans chaque étape de notre trajet. Vous méritez de célébrer le voyage que nous avons fait ensemble et profitez de la parade. On se voit la saison prochaine », a conclu le défenseur central, qui sait qu’une grande fête est prévue dans le Nord de Londres pour célébrer le titre obtenu par les Gunners en Premier League.
La fête aura toutefois un goût amer avec cet échec à la dernière marche de la finale de la Ligue des Champions. Les joueurs de Mikel Arteta vont avoir un été pour digérer cette folle saison, même pour les internationaux, comme le Brésilien Gabriel, il va falloir vite se remettre la tête à l’endroit car une Coupe du monde débute dans 15 jours.
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L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Johnny avait tout prévu depuis le début. Il a failli nous couler pour notre bien. Grâce à lui, on est obligés d'acheter des inconnus au rabais qu'on va devoir revendre 10, 20 fois leur prix d'origine. Alors qu'on s'est attaché à eux. On relance l'académie qu'il a fait exprès de négliger au point de presque la tuer. Et cette année, il y a eu plein de nouvelles pépites. C'est bien la preuve qu'il l'avait vu, qu' il le savait. Et il l'a toujours su. C'est grâce à lui aussi qu'on continue à réduire drastiquement la masse salariale et que tout est fait à l'économie et sur le fil du rasoir en serrant les fesses à chaque fin de saison, et pour quelques années encore. Grâce à cette nouvelle politique, on a eu Satriano et Yaremchuck comme numéro 9 titulaires la même année, parce qu'on n'a plus un rond, grâce à lui. IL a creusé la dette et le deficit dans des proportions abyssals pour nous faire réagir, par amour pour le club. Et pourtant, on finit 4eme, grâce à lui... Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça, c'est A CAUSE de Fonseca, autant pour moi. Sinon, si Paulo, le pire entraineur de l'OL depuis 300 ans au moins, n'avait pas fini la saison, on serait au minimum 3eme. Grâce à Johnny évidemment. Qui l'aurait bien sûr viré au bout de 2 mois, en début de saison. La liste est tellement longue de la bénédiction qu'est cet homme pour notre club, que je suis au bord des larmes... Je t'aime Johnny, merci pour tout...

PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

Mais quel c.. ! Ce n'est pas un journaliste, c'est un troll.

L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

Sauf que personne en veut surtout aux prix affichés ! Encore à 400M peut être un textor le prendrait et encore🤭😂

ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2

Si si ils sont bien dans ce championnat

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Continue de jouer a la pétanque car le foot c est pas votre fort 😉😁

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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