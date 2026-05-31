ICONSPORT_367383_1409
Florentino Perez

Le Real Madrid demande à l'UEFA de tuer le Barça

Liga31 mai , 14:00
parMehdi Lunay
0
Florentino Perez était à Budapest pour la finale de la Ligue des champions. Il s'est entretenu avec le président de l'UEFA. Ce n'était pas au sujet du PSG ou d'Arsenal mais du FC Barcelone avec la fameuse affaire Negreira.
Florentino Perez était aux premières loges pour assister au nouveau sacre européen du Paris Saint-Germain. Le président du Real Madrid était présent dans les tribunes de la Puskas Arena de Budapest. S'il ne porte pas le club parisien dans son cœur, il avait toutefois un autre club dans le viseur : le FC Barcelone. En effet, il a profité de sa visite dans la capitale hongroise pour descendre le rival catalan devant le président de l'UEFA Aleksander Ceferin.

L'UEFA va t-elle se saisir de l'affaire Negreira ?

Les deux hommes ont évoqué l'affaire Negreira. En 2022, la justice espagnole a ouvert une enquête concernant José Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres de Liga. Ce dernier a reçu des paiements suspects, notamment des dirigeants du FC Barcelone. Le rival madrilène se plaint d'une corruption des arbitres et estime que cela a influencé négativement les décisions arbitrales entre 2001 et 2018. Les Blaugranas ont toujours nié les faits de corruption, indiquant avoir eu recours à Negreira comme consultant externe.
Cette explication n'a jamais convaincu Florentino Perez. Candidat à sa propre réélection, il a fait du jugement de cette affaire une priorité. Ainsi, selon le quotidien AS, il a réalisé un rapport de 500 pages sur l'affaire Negreira qu'il a donné directement au président de l'UEFA. Le journal madrilène précise que le dossier aurait nécessité « trois années de travail » de sa part. Une manière de forcer l'instance européenne à juger l'affaire et à sanctionner durement le FC Barcelone. Le Clasico quitte donc les terrains de football pour occuper les bureaux suisses.
Articles Recommandés
psg barca giuly mise sur les catalans iconsport 199314 0292 374185
OL

Ça ne rigolait pas à l’OL, le vestiaire l’a traumatisé

ICONSPORT_367425_0149
Ligue des Champions

La défaite d'Arsenal fêtée par toute l'Angleterre

ICONSPORT_367383_1739
Ligue des Champions

PSG-Arsenal : Gabriel prend la parole après son penalty manqué

ICONSPORT_367088_0086
Mercato

Adrien Rabiot déjà sur le départ de Milan

Fil Info

31 mai , 15:30
Ça ne rigolait pas à l’OL, le vestiaire l’a traumatisé
31 mai , 15:00
La défaite d'Arsenal fêtée par toute l'Angleterre
31 mai , 14:40
PSG-Arsenal : Gabriel prend la parole après son penalty manqué
31 mai , 14:22
Adrien Rabiot déjà sur le départ de Milan
31 mai , 14:00
Arne Slot viré, Salah veut revenir à Liverpool
31 mai , 13:30
ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2
31 mai , 13:00
PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste
31 mai , 12:40
L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira
31 mai , 12:31
PSG-Arsenal : Un mort et un blessé dans un état critique à Paris

Derniers commentaires

L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Johnny avait tout prévu depuis le début. Il a failli nous couler pour notre bien. Grâce à lui, on est obligés d'acheter des inconnus au rabais qu'on va devoir revendre 10, 20 fois leur prix d'origine. Alors qu'on s'est attaché à eux. On relance l'académie qu'il a fait exprès de négliger au point de presque la tuer. Et cette année, il y a eu plein de nouvelles pépites. C'est bien la preuve qu'il l'avait vu, qu' il le savait. Et il l'a toujours su. C'est grâce à lui aussi qu'on continue à réduire drastiquement la masse salariale et que tout est fait à l'économie et sur le fil du rasoir en serrant les fesses à chaque fin de saison. Grâce à cette nouvelle politique, on a eu Satriano et Yaremchuck comme numéro 9 titulaires la même année, parce qu'on n'a plus un rond, grâce à lui. Et pourtant, on finit 4eme, grâce à lui... Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça, c'est A CAUSE de Fonseca, autant pour moi. Sinon, si Paulo, le pire entraineur de l'OL depuis 300 ans au moins, n'avait pas fini la saison, on serait au minimum 3eme. Grâce à Johnny évidemment. Qui l'aurait bien sûr viré au bout de 2 mois, en début de saison. La liste est tellement longue de la bénédiction qu'est cet homme pour notre club, que je suis au bord des larmes... Je t'aime Johnny, merci pour tout...

PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

Mais quel c.. ! Ce n'est pas un journaliste, c'est un troll.

L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

Sauf que personne en veut surtout aux prix affichés ! Encore à 400M peut être un textor le prendrait et encore🤭😂

ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2

Si si ils sont bien dans ce championnat

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Continue de jouer a la pétanque car le foot c est pas votre fort 😉😁

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading