Le Real Madrid demande à l'UEFA de tuer le Barça

Florentino Perez était à Budapest pour la finale de la Ligue des champions. Il s'est entretenu avec le président de l'UEFA. Ce n'était pas au sujet du PSG ou d'Arsenal mais du FC Barcelone avec la fameuse affaire Negreira.

Florentino Perez était aux premières loges pour assister au nouveau sacre européen du Paris Saint-Germain . Le président du Real Madrid était présent dans les tribunes de la Puskas Arena de Budapest. S'il ne porte pas le club parisien dans son cœur, il avait toutefois un autre club dans le viseur : le FC Barcelone. En effet, il a profité de sa visite dans la capitale hongroise pour descendre le rival catalan devant le président de l'UEFA Aleksander Ceferin.

L'UEFA va t-elle se saisir de l'affaire Negreira ?

Les deux hommes ont évoqué l'affaire Negreira. En 2022, la justice espagnole a ouvert une enquête concernant José Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres de Liga . Ce dernier a reçu des paiements suspects, notamment des dirigeants du FC Barcelone. Le rival madrilène se plaint d'une corruption des arbitres et estime que cela a influencé négativement les décisions arbitrales entre 2001 et 2018. Les Blaugranas ont toujours nié les faits de corruption, indiquant avoir eu recours à Negreira comme consultant externe.

Cette explication n'a jamais convaincu Florentino Perez. Candidat à sa propre réélection, il a fait du jugement de cette affaire une priorité. Ainsi, selon le quotidien AS, il a réalisé un rapport de 500 pages sur l'affaire Negreira qu'il a donné directement au président de l'UEFA. Le journal madrilène précise que le dossier aurait nécessité « trois années de travail » de sa part. Une manière de forcer l'instance européenne à juger l'affaire et à sanctionner durement le FC Barcelone. Le Clasico quitte donc les terrains de football pour occuper les bureaux suisses.