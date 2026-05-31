Tanenbaum propriétaire de l'ASSE
Le boss des Verts ne laissera pas tomber l'ASSE

ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2

ASSE31 mai , 13:30
parClaude Dautel
1
L'ASSE a toujours la gueule de bois 48 heures après la défaite à Nice, synonyme de maintien en Ligue 2. Mais du côté du propriétaire des Verts, malgré la déception, on va encore faire des efforts pour tenter de ramener Saint-Étienne dans l'élite dès la saison prochaine.
L'AS Saint-Etienne est repartie pour une deuxième saison de suite en Ligue 2, l'équipe de Philippe Montanier ayant craqué lors du double barrage face à Nice. La déception est énorme, car pendant une grande partie de la saison les Verts ont été en position de monter directement en Ligue 1, avant de craquer vers la fin. Pour l'instant, Ivan Gazidis n'a pas voulu trop en dire sur les événements à venir, notamment concernant l'entraîneur. Mais il ne s'est pas exprimé non plus sur son propre cas, car forcément du côté de Larry Tanenbaum, on doit se demander si ce dernier est bien l'homme qu'il faut pour ramener l'ASSE dans l'élite. Selon Le Progrès, l'actuel président exécutif sud-africain devrait garder son poste, le milliardaire canadien n'étant pas du genre à couper des têtes très rapidement. Et concernant ses investissements, Larry Tanenbaum rassure tout le monde.

Pas de régime minceur à l'ASSE 

Même s'il a déjà dépensé beaucoup d'argent pour l'AS Saint-Étienne, avec des résultats très mauvais puisque les Verts sont descendus en Ligue 1 et ont échoué à remonter, Larry Tanenbaum va continuer à investir. « Larry Tanenbaum, qui souhaite « toujours voir les Verts en L1 » selon ses proches, n’est donc pas dans une optique de mettre un frein à son engagement, pourtant bien chaotique », explique le quotidien régional, qui estime que le propriétaire de l'ASSE doit désormais se poser les bonnes questions concernant ceux qui sont aux commandes opérationnelles du club. Car entre le délai pris avant de sacrifier Eirik Horneland, et les choix coûteux faits au mercato, on peut se demander si les Verts sont gérés de manière correcte. La saison de Ligue 2 reprenant le 8 août prochain, l'AS Saint-Etienne a un peu plus de deux mois pour se remettre la tête à l'endroit.
Articles Recommandés
psg barca giuly mise sur les catalans iconsport 199314 0292 374185
OL

Ça ne rigolait pas à l’OL, le vestiaire l’a traumatisé

ICONSPORT_367425_0149
Ligue des Champions

La défaite d'Arsenal fêtée par toute l'Angleterre

ICONSPORT_367383_1739
Ligue des Champions

PSG-Arsenal : Gabriel prend la parole après son penalty manqué

ICONSPORT_367088_0086
Mercato

Adrien Rabiot déjà sur le départ de Milan

Fil Info

31 mai , 15:30
Ça ne rigolait pas à l’OL, le vestiaire l’a traumatisé
31 mai , 15:00
La défaite d'Arsenal fêtée par toute l'Angleterre
31 mai , 14:40
PSG-Arsenal : Gabriel prend la parole après son penalty manqué
31 mai , 14:22
Adrien Rabiot déjà sur le départ de Milan
31 mai , 14:00
Le Real Madrid demande à l'UEFA de tuer le Barça
31 mai , 14:00
Arne Slot viré, Salah veut revenir à Liverpool
31 mai , 13:00
PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste
31 mai , 12:40
L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira
31 mai , 12:31
PSG-Arsenal : Un mort et un blessé dans un état critique à Paris

Derniers commentaires

L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Johnny avait tout prévu depuis le début. Il a failli nous couler pour notre bien. Grâce à lui, on est obligés d'acheter des inconnus au rabais qu'on va devoir revendre 10, 20 fois leur prix d'origine. Alors qu'on s'est attaché à eux. On relance l'académie qu'il a fait exprès de négliger au point de presque la tuer. Et cette année, il y a eu plein de nouvelles pépites. C'est bien la preuve qu'il l'avait vu, qu' il le savait. Et il l'a toujours su. C'est grâce à lui aussi qu'on continue à réduire drastiquement la masse salariale et que tout est fait à l'économie et sur le fil du rasoir en serrant les fesses à chaque fin de saison, et pour quelques années encore. Grâce à cette nouvelle politique, on a eu Satriano et Yaremchuck comme numéro 9 titulaires la même année, parce qu'on n'a plus un rond, grâce à lui. IL a creusé la dette et le deficit dans des proportions abyssals pour nous faire réagir, par amour pour le club. Parce que malgré tous ces problèmes, on finit 4eme, grâce à lui encore une fois... Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça, c'est A CAUSE de Fonseca, autant pour moi. Sinon, si Paulo, le pire entraineur de l'OL depuis 300 ans au moins, n'avait pas fini la saison, on serait au minimum 3eme. Grâce à Johnny évidemment. Qui l'aurait bien sûr viré au bout de 2 mois, en début de saison. La liste est tellement longuepour illustrer la bénédiction que représente cet homme pour notre club, que je suis au bord des larmes... Je t'aime Johnny, merci pour tout...

PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

Mais quel c.. ! Ce n'est pas un journaliste, c'est un troll.

L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

Sauf que personne en veut surtout aux prix affichés ! Encore à 400M peut être un textor le prendrait et encore🤭😂

ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2

Si si ils sont bien dans ce championnat

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Continue de jouer a la pétanque car le foot c est pas votre fort 😉😁

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading