ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2

L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Johnny avait tout prévu depuis le début. Il a failli nous couler pour notre bien. Grâce à lui, on est obligés d'acheter des inconnus au rabais qu'on va devoir revendre 10, 20 fois leur prix d'origine. Alors qu'on s'est attaché à eux. On relance l'académie qu'il a fait exprès de négliger au point de presque la tuer. Et cette année, il y a eu plein de nouvelles pépites. C'est bien la preuve qu'il l'avait vu, qu' il le savait. Et il l'a toujours su. C'est grâce à lui aussi qu'on continue à réduire drastiquement la masse salariale et que tout est fait à l'économie et sur le fil du rasoir en serrant les fesses à chaque fin de saison, et pour quelques années encore. Grâce à cette nouvelle politique, on a eu Satriano et Yaremchuck comme numéro 9 titulaires la même année, parce qu'on n'a plus un rond, grâce à lui. IL a creusé la dette et le deficit dans des proportions abyssals pour nous faire réagir, par amour pour le club. Parce que malgré tous ces problèmes, on finit 4eme, grâce à lui encore une fois... Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça, c'est A CAUSE de Fonseca, autant pour moi. Sinon, si Paulo, le pire entraineur de l'OL depuis 300 ans au moins, n'avait pas fini la saison, on serait au minimum 3eme. Grâce à Johnny évidemment. Qui l'aurait bien sûr viré au bout de 2 mois, en début de saison. La liste est tellement longuepour illustrer la bénédiction que représente cet homme pour notre club, que je suis au bord des larmes... Je t'aime Johnny, merci pour tout...