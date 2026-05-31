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Gabriel et David Raya (Arsenal)

La défaite d'Arsenal fêtée par toute l'Angleterre

Ligue des Champions31 mai , 15:00
parMehdi Lunay
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Au terme d'un match à suspense, Arsenal a vu son rêve de Ligue des champions s'envoler samedi soir. Une cruelle désillusion qui a été savourée par tous leurs rivaux en Premier League.
Donné largement perdant avant la finale de C1, Arsenal a failli faire tomber le PSG samedi soir. Les Gunners ont finalement cédé au terme de la séance des tirs au but. Jamais titrés en Ligue des champions, ils ont vu leur rêve s'envoler pour quelques centimètres. Une terrible tristesse pour leurs fidèles supporters mais une joie immense pour les autres clubs anglais. La solidarité nationale était inexistante au coup de sifflet final. Les rivaux d'Arsenal en Premier League y sont tous allés de leur message moqueur.

Aucune pitié pour Arsenal

A la fin du match, Chelsea a pris les devants en rappelant ironiquement sur X qu'on pouvait voir le trophée de la Ligue des champions dans ses propres locaux. Autre club londonien, Crystal Palace a aussi publié son message sur les réseaux sociaux. Sacrés en Ligue Conférence mercredi, les Eagles ont savouré le fait d'être « champions d’Europe » contrairement aux Gunners. Les joueurs de Tottenham Djed Spence et Richarlison ont savouré la défaite d'Arsenal. Enfin, l'attaquant de Manchester City Erling Haaland a posté une photo de lui tout sourire juste après la fin du match.
Au-delà du folklore, ces messages illustrent le désamour suscité par Arsenal et son jeu restrictif cette saison. Les fameuses tactiques des Gunners, notamment sur corner, ont irrité bon nombre de supporters et d'adversaires. Le club londonien paye également son utilisation du vice dans les matchs chauds. Enfin, certaines déclarations de Mikel Arteta ont été jugées arrogantes et ne sont pas passées. Le PSG, dont le succès a été célébré dans de nombreuses villes françaises, n'a finalement pas à se plaindre de son traitement dans l'Hexagone.
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L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Johnny avait tout prévu depuis le début. Il a failli nous couler pour notre bien. Grâce à lui, on est obligés d'acheter des inconnus au rabais qu'on va devoir revendre 10, 20 fois leur prix d'origine. Alors qu'on s'est attaché à eux. On relance l'académie qu'il a fait exprès de négliger au point de presque la tuer. Et cette année, il y a eu plein de nouvelles pépites. C'est bien la preuve qu'il l'avait vu, qu' il le savait. Et il l'a toujours su. C'est grâce à lui aussi qu'on continue à réduire drastiquement la masse salariale et que tout est fait à l'économie et sur le fil du rasoir en serrant les fesses à chaque fin de saison. Grâce à cette nouvelle politique, on a eu Satriano et Yaremchuck comme numéro 9 titulaires la même année, parce qu'on n'a plus un rond, grâce à lui. Et pourtant, on finit 4eme, grâce à lui... Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça, c'est A CAUSE de Fonseca, autant pour moi. Sinon, si Paulo, le pire entraineur de l'OL depuis 300 ans au moins, n'avait pas fini la saison, on serait au minimum 3eme. Grâce à Johnny évidemment. Qui l'aurait bien sûr viré au bout de 2 mois, en début de saison. La liste est tellement longue de la bénédiction qu'est cet homme pour notre club, que je suis au bord des larmes... Je t'aime Johnny, merci pour tout...

PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

Mais quel c.. ! Ce n'est pas un journaliste, c'est un troll.

L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

Sauf que personne en veut surtout aux prix affichés ! Encore à 400M peut être un textor le prendrait et encore🤭😂

ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2

Si si ils sont bien dans ce championnat

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Continue de jouer a la pétanque car le foot c est pas votre fort 😉😁

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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