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L'UEFA donne 300 millions d'euros au PSG

PSG31 mai , 16:30
parNathan Hanini
18
Après un deuxième sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois toucher une somme importante entre les primes de qualification et les droits TV. Le club de la capitale a glané plus de 300 millions sur les deux dernières saisons.
Le Paris Saint-Germain s’est offert une deuxième étoile ce samedi soir en remportant la finale de la Ligue des champions aux tirs au but face à Arsenal. Le club de la capitale enchaine donc un deuxième sacre consécutif après le carton de l’an passé face à l’Inter Milan. Un nouveau sacre qui fait une nouvelle fois basculer les hommes de Luis Enrique dans l’ivresse. Sportivement, l’objectif parisien est une nouvelle fois atteint, mais financièrement, le parcours rapporte gros dans les caisses du néo-double champion d’Europe à la fois en termes de primes, mais également de droits TV.

Le PSG fait le jackpot 

Grâce à ce parcours jusqu’à la finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain fait rentrer plus de 150 millions d’euros dans les caisses. Un véritable jackpot accentué par la victoire finale. Les gains sur cette saison de Ligue des champions représentent une somme supérieure à l’ensemble des droits TV que les 18 clubs de Ligue 1 doivent se partager à la fin de cette saison. Grâce à deux sacres consécutifs, le club de la capitale a empoché plus de 300 millions d’euros simplement avec la Ligue des champions.
Parmi les gains, 18,62 millions d’euros pour sa qualification à la phase de ligue et 18,4 millions pour les performances en phase de ligue. À noter qu’une qualification en finale rapporte plus de 18,5 millions d’euros. Mais grâce au sacre après la séance de tirs au but, le PSG a touché une prime de 6,5 millions d’euros plus un bonus de quatre millions d’euros pour la qualification dans le cadre de la Supercoupe de l’UEFA face à Aston Villa en août prochain. Tout cela ne prend pas en compte les revenus de billetterie enregistrés par le club de la capitale ni les 95 millions d’euros empochés par le mondial des clubs l’été dernier.
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
N
D
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V
N
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Derniers commentaires

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Carragher a raison , arsenal c'est la risée, quand on fait une finale on montre autre chose que ça

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Mais malheureusement c est pas le cas ....moi je préfère le PARC qu un stade de 80 000 ou plus meme si il serait plein

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Cheh. J’ai pas oublié sa décla totalement injustifiée.

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Le seul fond te concernant c'est celui que tu touches à chacun de tes commentaires. ps: Merci d'avoir remis tes petites images pour prouver ce que je disais.^^

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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603418610534013
5
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593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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