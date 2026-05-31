Mercato : Tout le monde veut signer au PSG

Vainqueur de sa deuxième Ligue des champions consécutive, le Paris Saint-Germain domine l'Europe sans contestation possible. De quoi en faire le paradis de tous les joueurs talentueux au mercato.

Le Paris Saint-Germain a rejoint un club très fermé en Europe, celui des équipes ayant conservé leur titre en Ligue des champions. Sacrés contre Arsenal samedi soir, les Parisiens ont prouvé que la victoire en 2025 n'était pas un coup de chance. Au vu du jeu proposé et de la jeunesse de l'effectif, le PSG peut déjà viser la passe de trois en mai 2027. A l'heure actuelle, aucune équipe européenne n'est aussi armée sur le papier. Cela représente également un atout considérable pour le prochain mercato.

Il promet Diomandé et Kroupi au PSG

Encore méprisé par certains joueurs récemment, le PSG apparait désormais comme le point de chute idéal pour un talent du football européen. Une théorie défendue par Walid Acherchour sur RMC. L'intervenant de l'After Foot a félicité Luis Enrique pour avoir rendu le club parisien séduisant. A ses yeux, toutes les futures pépites vont se précipiter à Paris dans les prochaines années. Ce sera notamment le cas des plus convoités Yan Diomandé (Leipzig) et Eli Junior Kroupi (Bournemouth).

« En tout cas, ils ont impacté le football européen et je pense que ce sera une dynastie. L’attractivité sur le mercato, sur les nouveaux joueurs, U23, U24. Que ce soit les Yan Diomandé, les Eli Kroupi, les Akliouche, les Konaté...Tous les joueurs aujourd’hui vont vouloir venir jouer au PSG sous Luis Enrique ! Quand tu vois la publicité que donne Luis Enrique individuellement et collectivement...Tu es un joueur, un entourage, un agent, il y a un club où tu as envie de venir c’est là », a t-il lâché sur RMC. Dans ces conditions, la domination du PSG sur le football européen va vite se transformer en règne sans partage.