Mercato : Tout le monde veut signer au PSG

Le seul fond te concernant c'est celui que tu touches à chacun de tes commentaires. ps: Merci d'avoir remis tes petites images pour prouver ce que je disais.^^
Mais l'agrandir à 60 000 c'est possible ...
T'a oublié le soleil aussi
De déménager ca serait pas aussi la même ferveur aussi
On est d'accord et je pense qu'on dit la même chose. Mais l'argument est: si tu changes ton effectif quasiment entièrement ça veut dire que ton projet n'est pas solide et qu'il est menè par des incompétents. Mon commentaire est: pas faux mais c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup trop simpliste. C'est plus "sûr" de rester avec un collectif stable, mais combien de fois on a vu une équipe qui galère une année et qui performe l'année suivante? Et là on dit, pour expliquer, c'est le vécu commun. Et puis on voit aussi une équipe qui change peu et qui performe moins bien que l'année précédente(cf Brest cette année). Et là on dit que les joueurs sont dans un confort et/ou qu'il faut en changer certains pour passer un palier. Bref, les vérités simples et "évidentes" dans le foot (et dans la vie en général), je m'en méfie. Même si c'est plus reposant de s'en contenter.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
🗣"C'est une équipe qui est légendaire ! La sauce du PSG est excellente. Ils ont impacté le football européen. Tous les joueurs vont vouloir venir jouer au PSG !" @walidacherchour à propos de la nouvelle dimension du Paris Saint-Germain dans les années à venir.