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Mercato : Tout le monde veut signer au PSG

PSG31 mai , 16:00
parMehdi Lunay
9
Vainqueur de sa deuxième Ligue des champions consécutive, le Paris Saint-Germain domine l'Europe sans contestation possible. De quoi en faire le paradis de tous les joueurs talentueux au mercato.
Le Paris Saint-Germain a rejoint un club très fermé en Europe, celui des équipes ayant conservé leur titre en Ligue des champions. Sacrés contre Arsenal samedi soir, les Parisiens ont prouvé que la victoire en 2025 n'était pas un coup de chance. Au vu du jeu proposé et de la jeunesse de l'effectif, le PSG peut déjà viser la passe de trois en mai 2027. A l'heure actuelle, aucune équipe européenne n'est aussi armée sur le papier. Cela représente également un atout considérable pour le prochain mercato.

Il promet Diomandé et Kroupi au PSG

Encore méprisé par certains joueurs récemment, le PSG apparait désormais comme le point de chute idéal pour un talent du football européen. Une théorie défendue par Walid Acherchour sur RMC. L'intervenant de l'After Foot a félicité Luis Enrique pour avoir rendu le club parisien séduisant. A ses yeux, toutes les futures pépites vont se précipiter à Paris dans les prochaines années. Ce sera notamment le cas des plus convoités Yan Diomandé (Leipzig) et Eli Junior Kroupi (Bournemouth).
« En tout cas, ils ont impacté le football européen et je pense que ce sera une dynastie. L’attractivité sur le mercato, sur les nouveaux joueurs, U23, U24. Que ce soit les Yan Diomandé, les Eli Kroupi, les Akliouche, les Konaté...Tous les joueurs aujourd’hui vont vouloir venir jouer au PSG sous Luis Enrique ! Quand tu vois la publicité que donne Luis Enrique individuellement et collectivement...Tu es un joueur, un entourage, un agent, il y a un club où tu as envie de venir c’est là », a t-il lâché sur RMC. Dans ces conditions, la domination du PSG sur le football européen va vite se transformer en règne sans partage.
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On est d'accord et je pense qu'on dit la même chose. Mais l'argument est: si tu changes ton effectif quasiment entièrement ça veut dire que ton projet n'est pas solide et qu'il est menè par des incompétents. Mon commentaire est: pas faux mais c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup trop simpliste. C'est plus "sûr" de rester avec un collectif stable, mais combien de fois on a vu une équipe qui galère une année et qui performe l'année suivante? Et là on dit, pour expliquer, c'est le vécu commun. Et puis on voit aussi une équipe qui change peu et qui performe moins bien que l'année précédente(cf Brest cette année). Et là on dit que les joueurs sont dans un confort et/ou qu'il faut en changer certains pour passer un palier. Bref, les vérités simples et "évidentes" dans le foot (et dans la vie en général), je m'en méfie. Même si c'est plus reposant de s'en contenter.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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