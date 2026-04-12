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Didier Deschamps et Kylian Mbappé, Gilles Verdez lâche un scoop

Liga12 avr. , 15:30
parNathan Hanini
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Didier Deschamps est présent dans la short list du Real Madrid pour l’après équipe de France. L’actuel sélectionneur des Bleus quittera ses fonctions après la Coupe du monde. En cas d'arrivée sur le banc des Merengue, Deschamps retrouverait Kylian Mbappé.
Alvaro Arbeloa sera-t-il sur le banc du Real Madrid l’an prochain ? L’Espagnol a pris les rênes du club madrilène suite au départ de Xabi Alonso. Après des résultats en dents de scie, l’ancien latéral n’est pas sûr d’être reconduit cet été. Le Real Madrid possède désormais neuf points de retard sur le FC Barcelone, leader. En mauvaise posture en Ligue des champions, le club de la capitale espagnole pourrait enchaîner une deuxième année sans titre majeur. « Malgré l’amitié que Florentino Perez porte à Alvaro Arbeloa, difficile en effet de le maintenir en poste sans succès significatifs, et pour le moment la tendance n’est pas à l’optimisme, » écrit RMC cette semaine.

Deschamps, une bonne nouvelle pour Mbappé

Florentino Perez veut donc relancer l’allure du côté de Valdebebas. Le président du géant espagnol a glissé dans sa short-list d'entraîneurs, le nom de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2026. Sur RTL, Gilles Verdez voit d’un bon œil l’arrivée de l’ancien entraîneur de l’OM du côté de Madrid, notamment pour Kylian Mbappé. « C’est sûr que oui, quand on voit ce qu’il se passe au Real. Il y a un coach qui pour lui n’est pas à la hauteur de ses ambitions. Ce n’est pas l'entraîneur pour lequel il est venu au Real. Quelqu’un comme Didier Deschamps, cela pourrait le rassurer. C’est un gars crédible et sérieux dans l’encadrement et le management. Je trouve que le management du Real Madrid n’est pas à la hauteur de l’institution Real. Didier Deschamps peut incarner cette institution au contraire d’Arbeloa, » explique-t-il. L’été sera chargé du côté de la capitale espagnole qui doit relancer un nouveau cycle sur le banc pour retrouver les sommets.
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