Le Real plombé par un arbitre beaucoup trop sévère ?

Le choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich a définitivement tourné à la 86e minute de jeu, lorsque l’international français Eduardo Camavinga a écopé d’un carton rouge, plombant son équipe sur la fin de match.

Le Real Madrid est passé tout proche d’un vrai exploit dans son histoire en Ligue des Champions. Battus par le Bayern Munich au match aller et bien inférieur aux Allemands dans le jeu, les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient fait leur retard à la mi-temps en menant au score et en revenant à égalité au cumulé des deux rencontres. A la 86e minute de jeu, le Real Madrid et le Bayern Munich étaient toujours dos à dos sur l’ensemble des deux matchs, mais Eduardo Camavinga a plombé les siens. Entré en jeu à la 62e minute, le Français a écopé de deux cartons jaunes en l’espace de 8 minutes.

Le second avertissement pour un geste d’anti-jeu a néanmoins été jugé de manière très sévère par l’arbitre slovène Slavko Vinčić. C’est en tout cas l’avis de Najim Medini du Winamax FC. « Le rouge pour Camavinga est très sévère et sincèrement ça tue le match. Globalement j’ai trouvé le Bayern meilleur, c’est une meilleure équipe mais l’arbitre a scripté la fin de l’histoire. Un peu de dialogue dans ces moments là ne ferait pas de mal » a-t-il publié sur X. Présent au stade à l’Allianz Arena ce mercredi soir, son collègue Thomas Bonnavent est du même avis.

« On dirait que l’arbitre a oublié que Camavinga avait un jaune… l’impression qu’il comprend quelques secondes plus tard qu’il doit sortir le rouge. (Camavinga est tellement bête de faire ça alors qu’il a déjà un jaune même si c’est treeeees sévère pour moi avec un impact énorme) » a-t-il publié. Du côté des supporters du Real Madrid, on est évidemment déçu face à la décision impitoyable de l’arbitre, mais on en veut surtout à Eduardo Camavinga.

Le Français est trop souvent dans les mauvais coups ces derniers mois avec le Real Madrid. Son carton rouge a complètement tué son équipe, laquelle a encaissé deux buts en moins de dix minutes après l'exclusion de Camavinga. Son avenir semble plus que jamais s'écrire loin du Real Madrid et sa place avec l’équipe de France pour la Coupe du monde est elle aussi en grand danger puisque Didier Deschamps n’a sans doute pas été rassuré par ce qu’il a vu devant sa télévision ce mercredi.