ICONSPORT_367088_0086
Adrien Rabiot

Adrien Rabiot déjà sur le départ de Milan

Mercato31 mai , 14:22
parMehdi Lunay
0
Le Milan AC a raté la Ligue des champions lors de la dernière journée de Serie A. Une immense déception pour Adrien Rabiot qui espérait retrouver la C1. Le Français pourrait donc s'en aller d'autant qu'il est réclamé à Naples.
La Ligue des champions se refuse vraiment à Adrien Rabiot. Ecarté par l'Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes, le milieu français a quitté l'OM juste avant la reprise de la C1 l'été dernier. Il a débarqué au Milan AC où il a longtemps cru se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Malheureusement pour lui, les Rossoneri ont craqué en fin de championnat. Ils ont terminé 5e après une dernière défaite à domicile contre Cagliari. Rabiot jouera la Ligue Europa en septembre, à moins d'un transfert au mercato estival.

Allegri veut Rabiot à Naples

Cette opportunité lui est proposée par Naples, récent deuxième de Serie A. Les Partenopei ont vu Antonio Conte quitter son poste d'entraîneur. Tout juste limogé par le Milan AC, Massimiliano Allegri va le remplacer normalement. Selon le Corriere dello Sport, le premier renfort qu'il exige à Naples s'appelle Adrien Rabiot. Les deux hommes s'entendent très bien après leur collaboration commune à la Juventus (2021-2024) et à Milan (2025-2026). Allegri veut associer le Français à Scott McTominay au milieu dans un 4-3-3.
Reste à convaincre les dirigeants milanais de céder l'ancien milieu phocéen. Une tâche loin d'être simple puisque Adrien Rabiot est sous contrat jusqu'en 2028 avec les Rossoneri. Ces derniers ne voudront pas lâcher un cadre du vestiaire à un concurrent direct sans une somme d'argent colossale en contrepartie. Avec la C1 comme carotte, le milieu formé au PSG pourrait forcer la main des Lombards. Un scénario qui serait inédit pour un joueur toujours parti libre de ses clubs successifs.
A. Rabiot

A. Rabiot

FranceFrance Âge 31 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs29
Buts6
Passes décisives4
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge1

Ligue 1

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
psg barca giuly mise sur les catalans iconsport 199314 0292 374185
OL

Ça ne rigolait pas à l’OL, le vestiaire l’a traumatisé

ICONSPORT_367425_0149
Ligue des Champions

La défaite d'Arsenal fêtée par toute l'Angleterre

ICONSPORT_367383_1739
Ligue des Champions

PSG-Arsenal : Gabriel prend la parole après son penalty manqué

ICONSPORT_367383_1409
Liga

Le Real Madrid demande à l'UEFA de tuer le Barça

Fil Info

31 mai , 15:30
Ça ne rigolait pas à l’OL, le vestiaire l’a traumatisé
31 mai , 15:00
La défaite d'Arsenal fêtée par toute l'Angleterre
31 mai , 14:40
PSG-Arsenal : Gabriel prend la parole après son penalty manqué
31 mai , 14:00
Le Real Madrid demande à l'UEFA de tuer le Barça
31 mai , 14:00
Arne Slot viré, Salah veut revenir à Liverpool
31 mai , 13:30
ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2
31 mai , 13:00
PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste
31 mai , 12:40
L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira
31 mai , 12:31
PSG-Arsenal : Un mort et un blessé dans un état critique à Paris

Derniers commentaires

L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Johnny avait tout prévu depuis le début. Il a failli nous couler pour notre bien. Grâce à lui, on est obligés d'acheter des inconnus au rabais qu'on va devoir revendre 10, 20 fois leur prix d'origine. Alors qu'on s'est attaché à eux. On relance l'académie qu'il a fait exprès de négliger au point de presque la tuer. Et cette année, il y a eu plein de nouvelles pépites. C'est bien la preuve qu'il l'avait vu, qu' il le savait. Et il l'a toujours su. C'est grâce à lui aussi qu'on continue à réduire drastiquement la masse salariale et que tout est fait à l'économie et sur le fil du rasoir en serrant les fesses à chaque fin de saison, et pour quelques années encore. Grâce à cette nouvelle politique, on a eu Satriano et Yaremchuck comme numéro 9 titulaires la même année, parce qu'on n'a plus un rond, grâce à lui. IL a creusé la dette et le deficit dans des proportions abyssals pour nous faire réagir, par amour pour le club. Et pourtant, on finit 4eme, grâce à lui... Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça, c'est A CAUSE de Fonseca, autant pour moi. Sinon, si Paulo, le pire entraineur de l'OL depuis 300 ans au moins, n'avait pas fini la saison, on serait au minimum 3eme. Grâce à Johnny évidemment. Qui l'aurait bien sûr viré au bout de 2 mois, en début de saison. La liste est tellement longue de la bénédiction qu'est cet homme pour notre club, que je suis au bord des larmes... Je t'aime Johnny, merci pour tout...

PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

Mais quel c.. ! Ce n'est pas un journaliste, c'est un troll.

L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

Sauf que personne en veut surtout aux prix affichés ! Encore à 400M peut être un textor le prendrait et encore🤭😂

ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2

Si si ils sont bien dans ce championnat

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Continue de jouer a la pétanque car le foot c est pas votre fort 😉😁

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading