Camavinga reçoit trois offres folles pour quitter le Real Madrid

Dans un moment plus délicat de sa carrière au Real Madrid, Eduardo Camavinga n’en reste pas moins un joueur convoité en Europe. Trois géants de Premier League s’intéressent de près à l’international français.

Recruté par le Real Madrid en provenance de Rennes en 2021 pour 31 millions d’euros, Eduardo Camavinga a alterné le bon et le moins bon dans la capitale espagnole. Si l’international tricolore a eu de bonnes périodes, il ne s’est toutefois jamais imposé comme un titulaire indiscutable sur la durée au contraire de son compatriote Aurélien Tchouaméni. Une situation qui reste figée malgré la prise de pouvoir de Xabi Alonso, en partie car l’ancien Rennais était encore blessé il y a peu.

Dans le cas où Eduardo Camavinga ne parviendrait pas à s’imposer comme un joueur essentiel du Real Madrid d’ici la fin de la saison, un départ pourrait être envisagé le concernant selon le site Fichajes. Trois clubs anglais sont déjà prêts à dégainer pour attirer celui qui reste, à 22 ans, considéré comme l’un des plus gros potentiels du foot européen au milieu de terrain. Le média espagnol nous apprend que Chelsea, Arsenal et Liverpool pourraient s’affronter dans un duel épique et intense pour s’offrir Eduardo Camavinga lors du prochain mercato.

Le Bayern Munich et le PSG sont également cités, mais sont à priori des prétendants moins chauds que les trois cadors anglais pour faire venir le joueur formé en Bretagne. On ignore pour l’instant quel sera le prix réclamé par le Real Madrid en cas de départ de son milieu de terrain aux 26 sélections avec l’équipe de France. Mais après avoir payé 30 millions d’euros pour le recruter et alors que son bail court jusqu’en juin 2029, nul doute que les courtisans d’Eduardo Camavinga devront signer un gros chèque pour le déloger de Madrid. D’autant plus que le Real compte bien profiter de la forte concurrence pour faire grimper les enchères.