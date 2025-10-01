ICONSPORT_272051_0108
Eduardo Camavinga

Camavinga reçoit trois offres folles pour quitter le Real Madrid

Liga01 oct. , 22:30
parCorentin Facy
0
Dans un moment plus délicat de sa carrière au Real Madrid, Eduardo Camavinga n’en reste pas moins un joueur convoité en Europe. Trois géants de Premier League s’intéressent de près à l’international français.
Recruté par le Real Madrid en provenance de Rennes en 2021 pour 31 millions d’euros, Eduardo Camavinga a alterné le bon et le moins bon dans la capitale espagnole. Si l’international tricolore a eu de bonnes périodes, il ne s’est toutefois jamais imposé comme un titulaire indiscutable sur la durée au contraire de son compatriote Aurélien Tchouaméni. Une situation qui reste figée malgré la prise de pouvoir de Xabi Alonso, en partie car l’ancien Rennais était encore blessé il y a peu.
Dans le cas où Eduardo Camavinga ne parviendrait pas à s’imposer comme un joueur essentiel du Real Madrid d’ici la fin de la saison, un départ pourrait être envisagé le concernant selon le site Fichajes. Trois clubs anglais sont déjà prêts à dégainer pour attirer celui qui reste, à 22 ans, considéré comme l’un des plus gros potentiels du foot européen au milieu de terrain. Le média espagnol nous apprend que Chelsea, Arsenal et Liverpool pourraient s’affronter dans un duel épique et intense pour s’offrir Eduardo Camavinga lors du prochain mercato.

Le Bayern Munich et le PSG sont également cités, mais sont à priori des prétendants moins chauds que les trois cadors anglais pour faire venir le joueur formé en Bretagne. On ignore pour l’instant quel sera le prix réclamé par le Real Madrid en cas de départ de son milieu de terrain aux 26 sélections avec l’équipe de France. Mais après avoir payé 30 millions d’euros pour le recruter et alors que son bail court jusqu’en juin 2029, nul doute que les courtisans d’Eduardo Camavinga devront signer un gros chèque pour le déloger de Madrid. D’autant plus que le Real compte bien profiter de la forte concurrence pour faire grimper les enchères.
0
Derniers commentaires

LdC : Monaco contrarie City sur le gong

Incroyable bravo Monaco ca c'est une réaction de grand club français !

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Atletico, Real , Barça , jolie tableau de chasse, on a battu tout le top 8 UEFA ...

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Incroyable !! Grande Lucho !!! Visionnaire 😀. Taper le Barca chez lui avec nos jeunots c'est masterclass. Ramos toujours à insérer le doute entre ses vad perf et ses buts ô combien décisif. Mention spécial encore au ptit Mayulu. Bravo Paris SG on leur a monté qu'on mérite et qu'on est les vrais champions d'Europe !!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

sans notre trio offensif et un element clé au milieu avec neves et marquinhos!!!On a fait 20 mn pourries mais apres waouh !!J'imagine pas le carnage avec notre equipe titulaire!!Eux qui etait impatient de se frotter a nous ben ils rentrent chez eux la queue entre les jambes!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Franchement bravo panam, victoire de patron, de champion, appelez-le comme vous voulez haha. Les 30 premières minutes très compliquées, mais après vous avez déroulé, c'est du très haut niveau ce que proposent les mecs sur le terrain, et en plus de ça sans son trio offensif. Bravo Marseille aussi pour la victoire et Monaco pour arracher le nul.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

