ICONSPORT_272044_0063

Le bourreau du Real vaut 100 millions, le Barça fonce dessus

Liga28 sept. , 18:50
parNathan Hanini
0
L’Atletico Madrid a corrigé le Real ce samedi en Liga (5-2). Les hommes de Diego Simeone ont pu compter sur un Julian Alvarez des grands jours. L’Argentin s’est offert un doublé dont un coup-franc magnifique. Grâce à ses performances, il attire les cadors dont le FC Barcelone.
C’est la nouvelle rumeur folle du côté de l’Espagne. Julian Alvarez sera-t-il encore un joueur de l’Atletico Madrid la saison prochaine ? L’Argentin a encore montré son talent ce samedi face au Real Madrid dans le derby. L’ancien joueur de River Plate s’est offert un doublé pour porter son nombre de buts à six en sept matchs de championnat. Buteur, doté d’une vraie qualité technique, l’Argentin est courtisé par quelques cadors européens. En contrat jusqu’en 2030, il sera compliqué à déloger, mais le FC Barcelone veut tenter sa chance. Le joueur est évalué à 100 millions d'euros sur transfermarkt

Le FC Barcelone veut tenter Alvarez

Le média espagnol, El Nacional dévoile ce dimanche que Julian Alvarez n’est pas insensible à l’intérêt du FC Barcelone, El Nacional explique que le club catalan cherche un attaquant supplémentaire pour la saison prochaine. Robert Lewandowski dispute peut-être sa dernière année au sein du club blaugrana. Le buteur polonais va laisser sa place et Julian Alvarez pourrait être le profil parfait.
« À Barcelone, on estime que son style s'adapterait parfaitement à la philosophie offensive que Hansi Flick souhaite mettre en place. La mobilité de Julián, sa capacité à se replier sur les ailes et sa qualité dans la dernière passe s'intègrent parfaitement dans une équipe qui s'articule autour de joueurs comme Lamine Yamal et Pedri, » précise le quotidien espagnol. De son côté, le joueur n’est pas contre le fait de voyager vers la Catalogne. L’entourage de l’ancien Citizen pense que le système de l’Atletico ne colle pas assez aux qualités de l’attaquant de 25 ans. Cependant, El Nacional précise que rien ne sera tenté par le FC Barcelone avant l’ouverture du marché estival en 2026. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272201_0070
OL

A Lyon, on ne comprend pas l’arbitrage

srfc refroidis les pinault abandonnent leur grand projet roazhon park 1 390438
Ligue 1

Rennes - Lens : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_272194_0037
Premier League

PL : Arsenal renverse Newcastle à St James' Park

ICONSPORT_272079_0227
PSG

Le PSG humilié comme jamais, elle ne digère pas

Fil Info

19:55
A Lyon, on ne comprend pas l’arbitrage
19:46
Rennes - Lens : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:32
PL : Arsenal renverse Newcastle à St James' Park
19:30
Le PSG humilié comme jamais, elle ne digère pas
19:28
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
19:13
OL : Tyler Morton est un génie, les Lyonnais sont amoureux
19:13
L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille
18:30
OM : Balerdi invivable, les arbitres en ont marre
18:00
Rennes-Lens, ce chouchou est perdu

Derniers commentaires

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

Lille depuis le départ de David et zhegrova c'est plus trop ca

A Lyon, on ne comprend pas l’arbitrage

Haaaa ça delasse 🥱🥰😘

OL : Tyler Morton est un génie, les Lyonnais sont amoureux

ca depend surtout du club ou tu joues .... la tout etait bon pour morton a lyon .. il manquait un recuperateur et on avait pas de budget .. Sans jouer peut etre personne ne sait qu'il est aussi bon ... Le milieu de liverpool c'est pas le milieu de fulham ...

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

Lille aurait mérité son nul ... Maitland s'est fait mangé sur chaque débordement... Niakhate très solide face à Giroud, bravo à lui ! Mais il manque clairement un pur 9 dans cette équipe ! J'ai trouvé Merah en deçà ... Mais quelle solidité, bravo à cette jeune équipe

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

Il faut tenir toute la saison,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading