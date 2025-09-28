Le bourreau du Real vaut 100 millions, le Barça fonce dessus

L’Atletico Madrid a corrigé le Real ce samedi en Liga (5-2). Les hommes de Diego Simeone ont pu compter sur un Julian Alvarez des grands jours. L’Argentin s’est offert un doublé dont un coup-franc magnifique. Grâce à ses performances, il attire les cadors dont le FC Barcelone.

C’est la nouvelle rumeur folle du côté de l’Espagne. Julian Alvarez sera-t-il encore un joueur de l’Atletico Madrid la saison prochaine ? L’Argentin a encore montré son talent ce samedi face au Real Madrid dans le derby. L’ancien joueur de River Plate s’est offert un doublé pour porter son nombre de buts à six en sept matchs de championnat. Buteur, doté d’une vraie qualité technique, l’Argentin est courtisé par quelques cadors européens. En contrat jusqu’en 2030, il sera compliqué à déloger, mais le FC Barcelone veut tenter sa chance. Le joueur est évalué à 100 millions d'euros sur transfermarkt

Le FC Barcelone veut tenter Alvarez

Le média espagnol, El Nacional dévoile ce dimanche que Julian Alvarez n’est pas insensible à l’intérêt du FC Barcelone, El Nacional explique que le club catalan cherche un attaquant supplémentaire pour la saison prochaine. Robert Lewandowski dispute peut-être sa dernière année au sein du club blaugrana. Le buteur polonais va laisser sa place et Julian Alvarez pourrait être le profil parfait.

« À Barcelone, on estime que son style s'adapterait parfaitement à la philosophie offensive que Hansi Flick souhaite mettre en place. La mobilité de Julián, sa capacité à se replier sur les ailes et sa qualité dans la dernière passe s'intègrent parfaitement dans une équipe qui s'articule autour de joueurs comme Lamine Yamal et Pedri, » précise le quotidien espagnol. De son côté, le joueur n’est pas contre le fait de voyager vers la Catalogne. L’entourage de l’ancien Citizen pense que le système de l’Atletico ne colle pas assez aux qualités de l’attaquant de 25 ans. Cependant, El Nacional précise que rien ne sera tenté par le FC Barcelone avant l’ouverture du marché estival en 2026.