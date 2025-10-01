Le Real est bidon et Mbappé va pleurer, Rothen s'enflamme

Le Real Madrid a fait le travail à Almaty pour gagner 5-0 mardi soir. De quoi effacer la claque subie dans le derby contre l'Atlético ? Pas vraiment pour Jérôme Rothen qui juge le Real trop faible pour lutter contre les cadors.

Trois jours auront suffi pour que le Real Madrid reprenne ses esprits. Samedi après-midi, les Merengues étaient corrigés par l'Atlético 5-2 dans un derby cauchemardesque . Dans ce contexte, le long déplacement en Ligue des champions (plus de 6000 kilomètres) au Kazakhstan ressemblait au traquenard pour eux. Finalement, il n'en a rien été puisque le Real s'est promené 5-0 face au Kairat Almaty. De quoi retrouver le sourire pour un club qui en est à deux victoires en deux rencontres de C1 cette saison.

Le Real n'est pas armé, Rothen alerte

Le revers dans le derby madrilène apparaît presque comme un accident de parcours d'autant que c'est la seule défaite de la Maison Blanche toutes compétitions confondues cette saison. Un constat positif qui n'est pas partagé par Jérôme Rothen. Malgré la forme éblouissante de Kylian Mbappé (13 buts en 9 matchs), le consultant de RMC ne voit pas le Real Madrid jouer les premiers rôles en Espagne et en Europe. Pire, il prédit une saison blanche comme la saison passée. Selon lui, l'armada madrilène est bien moins forte qu'annoncée par les observateurs.

Ils ont gagné leur dernière Ligue des champions avec beaucoup de réussite et sublimé par des joueurs comme Vinicius et Bellingham. Le problème c’est que ces joueurs étaient en sur-régime. On l’a vu tout au long de l’année dernière parce que c’est bien retombé. Quand tu n’es plus sublimé par ce genre de joueurs, tu te dis que c’est le collectif qui va te faire gagner. Et de ce point de vue là, le Real montre beaucoup de limites depuis un an. On a mis beaucoup sur le dos de Kylian Mbappé, on a dit « il fait pas assez d’efforts ». On a dit que Carlo Ancelotti a perdu les clés du camion donc on va donner les clés à un nouvel entraîneur Xabi Alonso », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme avant de s'attaquer directement aux joueurs madrilènes. », a t-il lâché dansavant de s'attaquer directement aux joueurs madrilènes.

K. Mbappé France • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 7 Buts 8 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Sauf que l’entraîneur fait avec les forces vives. Dans le recrutement, le Real c’est bien insuffisant. […] Avec cet effectif là, je te dis que c’est impossible que le Real gagne un trophée majeur cette année », a conclu Jérôme Rothen. Une bien mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé dans son projet de gagner le Ballon d'Or rapidement. S'il n'arrive pas à triompher en club cette saison, il devra être très solide au Mondial 2026 pour espérer succéder à Ousmane Dembélé sur la scène du théâtre du Châtelet l'année prochaine.