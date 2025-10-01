ICONSPORT_272437_0008

Le Real est bidon et Mbappé va pleurer, Rothen s'enflamme

Liga01 oct. , 11:00
parMehdi Lunay
0
Le Real Madrid a fait le travail à Almaty pour gagner 5-0 mardi soir. De quoi effacer la claque subie dans le derby contre l'Atlético ? Pas vraiment pour Jérôme Rothen qui juge le Real trop faible pour lutter contre les cadors.
Trois jours auront suffi pour que le Real Madrid reprenne ses esprits. Samedi après-midi, les Merengues étaient corrigés par l'Atlético 5-2 dans un derby cauchemardesque. Dans ce contexte, le long déplacement en Ligue des champions (plus de 6000 kilomètres) au Kazakhstan ressemblait au traquenard pour eux. Finalement, il n'en a rien été puisque le Real s'est promené 5-0 face au Kairat Almaty. De quoi retrouver le sourire pour un club qui en est à deux victoires en deux rencontres de C1 cette saison.

Le Real n'est pas armé, Rothen alerte

Le revers dans le derby madrilène apparaît presque comme un accident de parcours d'autant que c'est la seule défaite de la Maison Blanche toutes compétitions confondues cette saison. Un constat positif qui n'est pas partagé par Jérôme Rothen. Malgré la forme éblouissante de Kylian Mbappé (13 buts en 9 matchs), le consultant de RMC ne voit pas le Real Madrid jouer les premiers rôles en Espagne et en Europe. Pire, il prédit une saison blanche comme la saison passée. Selon lui, l'armada madrilène est bien moins forte qu'annoncée par les observateurs.
« Ils ont gagné leur dernière Ligue des champions avec beaucoup de réussite et sublimé par des joueurs comme Vinicius et Bellingham. Le problème c’est que ces joueurs étaient en sur-régime. On l’a vu tout au long de l’année dernière parce que c’est bien retombé. Quand tu n’es plus sublimé par ce genre de joueurs, tu te dis que c’est le collectif qui va te faire gagner. Et de ce point de vue là, le Real montre beaucoup de limites depuis un an. On a mis beaucoup sur le dos de Kylian Mbappé, on a dit « il fait pas assez d’efforts ». On a dit que Carlo Ancelotti a perdu les clés du camion donc on va donner les clés à un nouvel entraîneur Xabi Alonso », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme avant de s'attaquer directement aux joueurs madrilènes.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs7
Buts8
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
« Sauf que l’entraîneur fait avec les forces vives. Dans le recrutement, le Real c’est bien insuffisant. […] Avec cet effectif là, je te dis que c’est impossible que le Real gagne un trophée majeur cette année », a conclu Jérôme Rothen. Une bien mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé dans son projet de gagner le Ballon d'Or rapidement. S'il n'arrive pas à triompher en club cette saison, il devra être très solide au Mondial 2026 pour espérer succéder à Ousmane Dembélé sur la scène du théâtre du Châtelet l'année prochaine.
0
Derniers commentaires

OL : Benzema de retour à Lyon, le rêve fou

Ce serait beau, il fait 6 mois avec nous, il est blindé de fric maintenant c'est bon, il peut faire un peu de ''bénévolat'' à la maison pour nous qualifier en coupe d'europe !

« Il était fini », ce Lyonnais choque l’Italie

Moi j'attends surtout de voir comment le groupe va vivre si il y a 2 ou 3 défaites en enfilade. J'attends aussi l'attitude de certains supporters qui vont forcément mettre Fonseca comme coupable et peut être se prendre un ou deux joueurs en tête de turc ...

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

1 victoire en 2 match face à un adversaire très faible...un peu tôt pour ce genre de commentaire non ? Surtout vu vos campagnes européennes depuis 14 ans 🙃

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

ils ont donné au moins les 2 premiers buts ....dans le vrai Ajax ca sait jouer en passes et pas perdre le ballon bêtement dans les 25 mètres en faisant caca au pantalon

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

Ca fait mal de voir l'Ajax retomber à un tel niveau, mais tant mieux pour la France,l'OM a assuré son rang, que ça continue 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

