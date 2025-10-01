Riolo règle son compte au Real Madrid

Le Real Madrid a cartonné le Kairat Almaty mardi en début
de soirée 5-0 lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Kylian Mbappé
a inscrit un triplé et continue sa moisson de buts depuis le début de saison.
Mais dans le jeu, les Merengues n’ont pas convaincu tous les observateurs.
Daniel Riolo en attend plus de la bande à Xabi Alonso.
Et de treize pour Kylian Mbappé en neuf rencontres toutes
compétitions confondues, l’attaquant du Real Madrid
empile les buts depuis le
début de saison. Le joueur de l’équipe de France s’est offert un triplé ce
mardi en Ligue des champions face au Kairat Almaty. Le Français auteur d’un
doublé face à l’Olympique de Marseille porte son total à cinq réalisations en
deux matchs de Coupe d’Europe cette saison. L’ancien joueur du Paris
Saint-Germain a atteint les 61 réalisations en carrière en Ligue des champions,
dépassant Thierry Henry. Mais au niveau du contenu, le Real Madrid n'arrive pas
à convaincre tous les observateurs. Après la défaite le week-end dernier face à
l’Atletico, les Merengues voulaient se rattraper.
Le Real Madrid joue pour les stats
Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo ne veut pas prendre
en compte les matchs contre les équipes plus faibles que le Real. Pour
l’éditorialiste, la défaite dans le derby de Madrid veut dire beaucoup.
« Vous pouvez brasser vos chiffres autant que vous voulez, pour moi, c’est
du flan. À partir du moment où tu as mis autant de buts contre des pipes en
bois et que tu as pris la br***** que tu as pris contre l’Atletico, tout le
reste est effacé. Moi, le football de statistiques où on compte les buts avec
les écarts que tu as dans le foot aujourd’hui entre grosses et petites équipes.
Je ne sais même pas s’il y a 10 à 15 % des matchs qui valent quelque chose
aujourd’hui au vu des écarts entre certains clubs, » explique-t-il avant
de poursuivre. « Harry Kane est extraordinaire depuis le début de saison.
Je le mets au-dessus de Mbappé dans les matchs qu’il a eu à jouer. Mais il faut arrêter de déverser les chiffres dans tous les sens alors que tu as joué avec
ton armada contre une équipe de pantins, » détaille-t-il. En Liga, le Real
Madrid devra enclencher une dynamique contre Villarreal ce dimanche à quelques
semaines du Classico contre le FC Barcelone.
K. Mbappé
France • Âge 26 • Attaquant