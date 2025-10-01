Riolo règle son compte au Real Madrid

Le Real Madrid a cartonné le Kairat Almaty mardi en début de soirée 5-0 lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Kylian Mbappé a inscrit un triplé et continue sa moisson de buts depuis le début de saison. Mais dans le jeu, les Merengues n’ont pas convaincu tous les observateurs. Daniel Riolo en attend plus de la bande à Xabi Alonso.

Et de treize pour Kylian Mbappé en neuf rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant du Real Madrid empile les buts depuis le début de saison. Le joueur de l’équipe de France s’est offert un triplé ce mardi en Ligue des champions face au Kairat Almaty. Le Français auteur d’un doublé face à l’Olympique de Marseille porte son total à cinq réalisations en deux matchs de Coupe d’Europe cette saison. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a atteint les 61 réalisations en carrière en Ligue des champions, dépassant Thierry Henry. Mais au niveau du contenu, le Real Madrid n'arrive pas à convaincre tous les observateurs. Après la défaite le week-end dernier face à l’Atletico, les Merengues voulaient se rattraper.

Le Real Madrid joue pour les stats

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo ne veut pas prendre en compte les matchs contre les équipes plus faibles que le Real. Pour l’éditorialiste, la défaite dans le derby de Madrid veut dire beaucoup. « Vous pouvez brasser vos chiffres autant que vous voulez, pour moi, c’est du flan. À partir du moment où tu as mis autant de buts contre des pipes en bois et que tu as pris la br***** que tu as pris contre l’Atletico, tout le reste est effacé. Moi, le football de statistiques où on compte les buts avec les écarts que tu as dans le foot aujourd’hui entre grosses et petites équipes. Je ne sais même pas s’il y a 10 à 15 % des matchs qui valent quelque chose aujourd’hui au vu des écarts entre certains clubs, » explique-t-il avant de poursuivre. « Harry Kane est extraordinaire depuis le début de saison. Je le mets au-dessus de Mbappé dans les matchs qu’il a eu à jouer. Mais il faut arrêter de déverser les chiffres dans tous les sens alors que tu as joué avec ton armada contre une équipe de pantins, » détaille-t-il. En Liga, le Real Madrid devra enclencher une dynamique contre Villarreal ce dimanche à quelques semaines du Classico contre le FC Barcelone.