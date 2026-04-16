Camavinga c'est fini, le Real lui montre la sortie

Remplaçant à Munich malgré l’absence d’Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga est entré en fin de match… et a plombé le Real Madrid, avec deux cartons jaunes récoltés en moins de dix minutes.

Eduardo Camavinga est-il arrivé au bout de son aventure avec le Real Madrid ? Recruté par le club merengue en provenance du Stade Rennais en 2021 pour 30 millions d’euros, l’international français a eu des bonnes périodes dans la capitale espagnole. Il ne s’est toutefois jamais imposé sur la durée comme un titulaire indiscutable, malgré les nombreux changements d’entraîneur au sein de la Casa Blanca. Sa prestation sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir pourrait bien précipiter son départ. Remplaçant au coup d’envoi, le Français a été lancé à l’heure de jeu par Alvaro Arbeloa.

Fichajes. Le média espagnol est catégorique au lendemain de l’élimination du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. De profonds changements seront nécessaires au sein de l’effectif et Eduardo Camavinga est l’un des premiers noms qui revient au rayon des départs. Mais en prenant un carton jaune à la 78e puis un second à la 86e pour une action stupide d’anti-jeu, Eduardo Camavinga a précipité la chute du Real Madrid, qui a ensuite encaissé deux buts en 5 minutes. La boulette de trop pour le joueur formé au Stade Rennais, qui sera bien poussé vers la sortie par Florentino Pérez lors du prochain mercato selon. Le média espagnol est catégorique au lendemain de l’élimination du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. De profonds changements seront nécessaires au sein de l’effectif et Eduardo Camavinga est l’un des premiers noms qui revient au rayon des départs.

Le Real pousse Camavinga dehors

Courtisé par Arsenal ou encore Liverpool en Premier League, l’ancien Rennais acceptera-t-il de quitter la capitale espagnole, alors que son contrat court jusqu’en juin 2029 ? C’est désormais toute la question. Le Real Madrid souhaite en tout cas profiter de cette situation contractuelle favorable pour vendre le joueur de 23 ans au prix fort. Valorisé à hauteur de 50 millions d’euros par Transfermarkt, Eduardo Camavinga représente toujours une belle valeur marchande aux yeux des dirigeants de la Casa Blanca. Une raison de plus de vite se séparer du milieu de terrain d’1m82, avant que son irrégularité ne fasse définitivement chuter son potentiel prix de vente.