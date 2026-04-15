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LdC : Le Bayern arrive pour le PSG

Ligue des Champions15 avr. , 22:58
parMehdi Lunay
3
Quart de finale retour de la Ligue des champions
Allianz Arena
Bayern Munich – Real Madrid 4-3 (aller 2-1)
Buts : Pavlovic (6e), Kane (38e), Diaz (89e), Olise (90e+4) pour le Bayern ; Güler (1e, 29e), Mbappé (42e) pour le Real
Exclusion : Camavinga (87e) pour le Real
Dans un match spectaculaire, le Real a fait trembler le Bayern jusqu'au bout. Les Bavarois ont finalement eu le dernier mot sur le gong 4-3.
Avec un but d'avance, le Bayern semblait serein avant d'accueillir le Real. Mais, en Ligue des champions, les Merengue ne sont jamais battus avant le coup de sifflet final. Ils prenaient même l'avantage après 35 secondes de jeu sur une mauvaise relance de Neuer. Güler marquait des 30 mètres dans le but vide. La réaction allemande était foudroyante avec une égalisation de Pavlovic sur corner après une sortie ratée de Lunin. Le ballon allait d'un but à l'autre avec un Real dangereux en contre. C'est finalement sur coup-franc que les Merengue reprenaient les devants via un coup de patte sublime de Güler.
Le chassé-croisé au niveau des buts se poursuivait avec Kane et Mbappé, face à des défenses très fragiles. Le Real menait 3-2 et le quatrième but semblait proche en seconde période. Mbappé avait une énorme occasion mais sa reprise à bout portant trouvait Neuer sur sa route. Le suspense était total mais la fin de match tournait mal pour le Real. Camavinga était exclu pour deux cartons jaunes. Dans la foulée, Luis Diaz trompait Lunin d'une sublime frappe enroulée.
Le but du 3-3 pour décrocher la qualification en demi-finale. Olise corsait la note dans les arrêts de jeu pour faire 4-3. Le Bayern Munich retrouvera le PSG pour un choc attendu par toute l'Europe.
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Lol sans façon je laisse ca aux masochistes qui aiment se faire pisser dessus sans sommation, l'autre vient arrive de nulle part insulte le seul président qui nous a porté sur le toit de l'Europe et tas des gens comme toi et dijaya( ca m'étonne pas vue le morceau de mastre que cest ) qui aime ca... Que ca te plaise ou pas avec des propos comme ca ce type ne fera pas long feu, il s'y prend mal des le début... mauvais signe..celui qui critique le boss mérite rien d'autre qu'une bosse sur le front.. cest tout.. tu vas voir un peu ce quon va lui mettre dans le gueule a ton guignol après sa sortie de merde

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En général quand tu galères tu vas au bout. Comme le PSG contre Villa a galéré en quart la saison dernière, le Bayern gagnera la LDC. Je ne pense pas que le PSG puisse arrêter ce Bayern là

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👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Ohhhhh... que tu es intelligent ! Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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