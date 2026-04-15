LdC : Le Bayern arrive pour le PSG

Quart de finale retour de la Ligue des champions

Allianz Arena

Bayern Munich – Real Madrid 4-3 (aller 2-1)

Buts : Pavlovic (6e), Kane (38e), Diaz (89e), Olise (90e+4) pour le Bayern ; Güler (1e, 29e), Mbappé (42e) pour le Real

Exclusion : Camavinga (87e) pour le Real

Dans un match spectaculaire, le Real a fait trembler le Bayern jusqu'au bout. Les Bavarois ont finalement eu le dernier mot sur le gong 4-3.

Avec un but d'avance, le Bayern semblait serein avant d'accueillir le Real. Mais, en Ligue des champions, les Merengue ne sont jamais battus avant le coup de sifflet final. Ils prenaient même l'avantage après 35 secondes de jeu sur une mauvaise relance de Neuer. Güler marquait des 30 mètres dans le but vide. La réaction allemande était foudroyante avec une égalisation de Pavlovic sur corner après une sortie ratée de Lunin. Le ballon allait d'un but à l'autre avec un Real dangereux en contre. C'est finalement sur coup-franc que les Merengue reprenaient les devants via un coup de patte sublime de Güler.

Le chassé-croisé au niveau des buts se poursuivait avec Kane et Mbappé, face à des défenses très fragiles. Le Real menait 3-2 et le quatrième but semblait proche en seconde période. Mbappé avait une énorme occasion mais sa reprise à bout portant trouvait Neuer sur sa route. Le suspense était total mais la fin de match tournait mal pour le Real. Camavinga était exclu pour deux cartons jaunes. Dans la foulée, Luis Diaz trompait Lunin d'une sublime frappe enroulée.

Le but du 3-3 pour décrocher la qualification en demi-finale. Olise corsait la note dans les arrêts de jeu pour faire 4-3. Le Bayern Munich retrouvera le PSG pour un choc attendu par toute l'Europe.