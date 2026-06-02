OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

La situation financière de l’OM inquiète plus que jamais dans l’optique du passage devant la DNCG fin juin. L’UEFA s’intéresse également aux comptes du club marseillais et pourrait le sanctionner très durement.

L’Olympique de Marseille est dans une situation très périlleuse en ce début du mois de juin. Le club phocéen vient de changer d’ère avec la nomination de Stéphane Richard en lieu et place de Pablo Longoria ainsi que de Grégory Lorenzi, successeur de Medhi Benatia à la direction sportive. Les deux hommes ont un chantier titanesque devant eux alors que la situation financière de l’OM est dans un état désastreux

Le club phocéen a d’ailleurs obtenu le report de son audience devant la DNCG à la fin du mois de juin, un délai qui va permettre aux deux hommes de boucler quelques ventes et d’ajuster leur plan à présenter au gendarme financier du football français pour le rassurer, et s’éviter une grosse sanction. Cela ne devrait pas être trop complexe d’autant que Frank McCourt sera présent pour boucher les trous. En revanche, l’UEFA ne se contente pas d’un propriétaire qui remet inlassablement au pot.

L'UEFA examine le cas de l'OM ce mardi

L’instance européenne, dans le cadre du fair-play financier, exige des rentrées d’argent suffisantes et des dépenses en adéquation pour éviter de trop grosses pertes. Dans le cadre d’un accord passé avec l’UEFA en 2022, l’Olympique de Marseille s’était engagé à revenir à l’équilibre dans un délai de trois ans. Le compte n’y est clairement pas avec un déficit de près de 160 millions d'euros et cela pourrait coûter très cher aux Phocéens comme le souligne La Provence dans son édition du jour.

En effet, le quotidien régional confirme qu’autour de la Commanderie, certains craignent de plus en plus que l’OM soit exclu des coupes d’Europe pour la saison prochaine malgré une qualification obtenue sur le terrain pour l’Europa League. L’UEFA examinera ce mardi la situation du club olympien, même si le verdict ne devrait pas être rendu dans l’immédiat. Nos confrères expliquent par ailleurs qu’une éventuelle sanction de la part de l’instance pourrait avoir une incidence sur la recherche du prochain entraîneur.

Grand favori pour le poste, Bruno Genesio pourrait par exemple se rétracter dans le cas où finalement, l’OM ne disputerait pas l’Europa League en 2026-2027. Marseille joue donc une grosse partie de son avenir ce mardi à l’occasion de son examen face à l’UEFA, qui n’a certainement pas apprécié que Frank McCourt ne tienne pas les engagements pris en 2022.