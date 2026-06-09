Ça va chauffer, Mourinho fait revenir Pepe au Real Madrid

José Mourinho va débarquer au Real Madrid avec une énorme pression sur les épaules. Pour mener sa mission à bien, le Portugais souhaite s'appuyer sur... Pepe.

Le Real Madrid est très attendu par ses supporters. Ces derniers réclament des changements cet été après deux saisons totalement ratées. José Mourinho est le nouvel homme fort du club madrilène. Le Portugais a déjà entraîné le Real Madrid et estime qu'il peut encore apporter à un groupe talentueux, mais qui peine à fonctionner collectivement.

Afin de gérer le vestiaire de la meilleure des manières, Mourinho ne veut laisser aucun détail au hasard. C'est pourquoi l'ancien entraîneur de Tottenham souhaite faire venir... un certain Pepe au Real Madrid.

Pepe dans le staff, Mourinho ne rigole plus

Selon les dernières informations de Ramón Álvarez de Mon, José Mourinho compte en effet sur son ancien défenseur pour l'aider dans sa mission à Madrid. Sur X, le consultant a notamment écrit : « Pepe est très bien placé pour rejoindre le staff technique de Mourinho au Real Madrid ».

Le nouvel entraîneur merengue fera de l'esprit collectif et du sens du sacrifice des valeurs fondamentales de son nouveau Real Madrid. Pepe coche de nombreuses cases pour l'accompagner dans cette tâche. L'ancien défenseur portugais a toujours été un exemple en matière d'abnégation et d'engagement. Sa dévotion envers le club espagnol lui a notamment permis de remporter les plus grands trophées.

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Le vestiaire du Real Madrid est prévenu : les choses devraient changer dans les prochaines semaines et aucun passe-droit ne sera accordé. José Mourinho devrait continuer à dessiner les contours de son futur staff technique, alors que le Lusitanien n'est pas totalement convaincu par l'équipe actuelle. Tout porte à croire qu'il bénéficiera des pleins pouvoirs accordés par Florentino Pérez, récemment réélu à la présidence du Real Madrid et parfaitement conscient des attentes élevées des supporters madrilènes.