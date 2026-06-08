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Madrid va mettre 150ME pour Julian Alvarez, la folle annonce

Liga08 juin , 22:00
parClaude Dautel
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Réélu à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez va devoir désormais tenir sa promesse, à savoir recruter pour 150 millions d'euros une star du football mondial. Et si plusieurs noms ont été cités, le patron des Merengue pourrait surprendre tout le monde.
Vitinha, Joao Neves et Michael Olise, les pistes se sont multipliées depuis que Florentino Pérez a annoncé en pleine campagne électorale qu'il s'apprêtait à faire une offre de 150ME pour faire venir un joueur de classe mondiale. Ce dernier deviendrait aussitôt le transfert le plus monumental, sur le plan financier, de l'histoire du géant espagnol. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont rapidement fait savoir à Florentino Pérez qu'il ne fallait pas qu'il prenne ses rêves pour des réalités, et que les trois joueurs cités par les médias espagnols ne rejoindront pas Madrid, quelle que soit l'offre transmise. Mais, ces dernières heures, un autre nom est sorti, et il s'agit de Julian Alvarez. En faisant signer l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid, Pérez pourrait s'offrir un joueur très convoité, mais également mettre un uppercut au FC Barcelone.
Très sérieux journaliste pour Sky Sport Allemagne, Patrick Berger a explicitement laissé entendre qu'effectivement le Real Madrid s'apprête à transmettre à ses voisins et rivaux de l'Atlético de Madrid une offre de 150 millions d'euros pour recruter Julian Alvarez. Cela tombe bien, c'est la somme que les Colchoneros réclameraient pour laisser partir l'attaquant argentin, lequel a tout de même une clause libératoire de 500 millions d'euros. « Julian Alvarez est-il le joueur à 150 millions d’euros que Florentino Perez veut amener au Real Madrid ? On comprend que le Real Madrid a effectué des demandes de renseignements sur l'attaquant argentin et l'évalue très haut. L'Atlético de Madrid serait désireux de vendre Alvarez si une offre de 150 M€ arrive », précise le journaliste allemand. Une version que Marca a d'ailleurs confirmée en rappelant que l'Atlético de Madrid serait plus tenté de vendre son attaquant vedette au Real qu'au Barça.

La guerre Real-Barça au coeur des négociations

On se souvient que la semaine passée, le club de Diego Simeone avait fait une communication très agressive contre le FC Barcelone, accusé de vouloir débaucher Julian Alvarez en ayant un comportement indigne. Du côté de l'Atlético de Madrid, on s'agace surtout que le Barça laisse croire dans toute la presse sportive que l'Argentin veut impérativement rejoindre le club catalan, et refuse toutes les autres offres. Si effectivement, Julian Alvarez signe au Real Madrid, ça va grincer des dents à Barcelone.
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Allez demander à Mbappé ,olisé et cherki de défendre des la perte du ballon . Tu attendra la fin du match pour rien .

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Il ne court jamais . 80% du temps il marche . Et quand il est sollicité,il démarre à contre nature ,s'arrête ,ralentit le jeu et arrive à feinter ses propres coéquipiers. C'est un poids pour le moment .

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

joueur exceptionnel dans les derniers mètres meme s'il ne fait aucun effort défensif (surtout contre ce type d'équipe qu'il prend un peu à la légère) mais j'ai parfois l'impression quil "dérange" ces coéquipiers par son placement lorsqu'il revient dans le cœur du jeu pour avoir le ballon. je m'explique : ce soir Dembele ou Cherki ou Olise ou Doué n'ont souvent pas pu développer leur jeu car Kyky, suivi par un ou deux défenseurs, bouchait les espaces libres dans lesquels ils auraient pu s'engager. le meilleur attaquant du monde certainement, mais son envie de marquer empêche parfois les autres de jouer à leur niveau (mais difficile de mettre ce mec sur le banc tant son efficacité est immense).

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Pas étonnant que tu sois admiratif de l'Equipe21. Mdr

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Les "dits" journaliste de l'Equipe21 sont des clowns qui ne racontent que des conneries pour faire de l'audimat. Actuellement... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France n'aurait aucune chance de pouvoir espérer vouloir remporter une autre Coupe du Monde. Bien sûr que toute l'équipe est importante avec d'excellents joueurs... mais ce sont les joueurs d'exceptions tel que Kylian Mbappé qui font la différence dans une Coupe du Monde. Je suis sûr que durant cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé va être l’un des meilleurs joueurs de la compétition si ce n’est le meilleur. Par contre… on remarquera que les petites gens de l’Equipe21 ferment leur gueule pour la prestation invisible du Ballon d’or. ^^

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603418610534013
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54341661260546
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533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
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44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
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3934109154355-12
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363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
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3434810163444-10
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17
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18
Metz
173438233276-44

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