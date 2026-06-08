Madrid va mettre 150ME pour Julian Alvarez, la folle annonce

Réélu à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez va devoir désormais tenir sa promesse, à savoir recruter pour 150 millions d'euros une star du football mondial. Et si plusieurs noms ont été cités, le patron des Merengue pourrait surprendre tout le monde.

Vitinha, Joao Neves et Michael Olise, les pistes se sont multipliées depuis que Florentino Pérez a annoncé en pleine campagne électorale qu' il s'apprêtait à faire une offre de 150ME pour faire venir un joueur de classe mondiale. Ce dernier deviendrait aussitôt le transfert le plus monumental, sur le plan financier, de l'histoire du géant espagnol. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont rapidement fait savoir à Florentino Pérez qu'il ne fallait pas qu'il prenne ses rêves pour des réalités, et que les trois joueurs cités par les médias espagnols ne rejoindront pas Madrid, quelle que soit l'offre transmise. Mais, ces dernières heures, un autre nom est sorti, et il s'agit de Julian Alvarez. En faisant signer l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid, Pérez pourrait s'offrir un joueur très convoité, mais également mettre un uppercut au FC Barcelone.

Très sérieux journaliste pour Sky Sport Allemagne, Patrick Berger a explicitement laissé entendre qu'effectivement le Real Madrid s'apprête à transmettre à ses voisins et rivaux de l'Atlético de Madrid une offre de 150 millions d'euros pour recruter Julian Alvarez. Cela tombe bien, c'est la somme que les Colchoneros réclameraient pour laisser partir l'attaquant argentin, lequel a tout de même une clause libératoire de 500 millions d'euros. « Julian Alvarez est-il le joueur à 150 millions d’euros que Florentino Perez veut amener au Real Madrid ? On comprend que le Real Madrid a effectué des demandes de renseignements sur l'attaquant argentin et l'évalue très haut. L'Atlético de Madrid serait désireux de vendre Alvarez si une offre de 150 M€ arrive », précise le journaliste allemand. Une version que Marca a d'ailleurs confirmée en rappelant que l'Atlético de Madrid serait plus tenté de vendre son attaquant vedette au Real qu'au Barça.

La guerre Real-Barça au coeur des négociations

On se souvient que la semaine passée, le club de Diego Simeone avait fait une communication très agressive contre le FC Barcelone, accusé de vouloir débaucher Julian Alvarez en ayant un comportement indigne. Du côté de l'Atlético de Madrid, on s'agace surtout que le Barça laisse croire dans toute la presse sportive que l'Argentin veut impérativement rejoindre le club catalan, et refuse toutes les autres offres. Si effectivement, Julian Alvarez signe au Real Madrid, ça va grincer des dents à Barcelone.