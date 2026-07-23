Mondial 2026 : Balogun et des paris bizarres, la FIFA alertée

Des irrégularités dans les paris sportifs ont été pointées du doigt pendant la Coupe du monde, même s'il n'y a pas de preuves.

Avec cette Coupe du monde a plus de 100 matchs, les opportunités étaient encore plus énormes que jamais de voir des matchs être faussés. Un organisme de surveillance des paris sportifs basé à Copenhague a émis une alerte soupçonnant sept matchs d’avoir été faussés, selon les révélations du média américain The Athletic.

Sept matchs avec des paris anormaux et des évènements majeurs ont alerté cet organisme qui contredit le FBI, qui avait assuré, avec l’approbation de la FIFA, qu’il n’y avait eu aucune activité suspecte sur les paris sportifs pendant ce Mondial.

Le fait qu’un pari ait été ouvert sur la question suivante : « Balogun jouera-t-il contre la Belgique » alors qu’il venait de recevoir un carton rouge a pu étonner, surtout que l’intervention de Donald Trump a fait changer cette décision. Le match Afrique du Sud contre Mexique, terminé à neuf pour les Sud-Africains a aussi enregistré des montants inattendus sur les cartons rouges de l’adversaire du pays hôte.

Enfin, le match nul entre l’Espagne et le Cap Vert, qui n’était pas forcément attendu, a provoqué un gain à 4,7 millions de dollars sur le site de prédiction en cryptomonnaie Polymarket. Beaucoup de suspicions d’irrégularités même si cela peut se traduire aussi par les résultats surprises des premiers matchs, des cotes fluctuantes ou des paris inattendus qui ont porté leurs fruits. Pas de quoi faire changer d’avis la FIFA, pour qui cette Coupe du monde a été impeccable au niveau des paris sportifs.