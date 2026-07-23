Mondial 2026 : Balogun et des paris bizarres, la FIFA alertée

Tu restera encore et encore dans l ombre de st Étienne !
Aucun pouvoir décisionnaire ? Je te rappelle que Nasser représente l'EFC en tant que son Président auprès de l'UEFA et de la FIFA. Tu as déjà oublié ? Mdr
En 2011 le PSG etait 4eme de L1, mais venir bomber le torse sur cette période alors que vous n avez rien gagner en plus de 17ans, que vous n êtes sorti des poules de LDC qu une seule fois en 2012 et que vous avez meme frôle la relegation sportive en 2000 et administrative en 2001 ça c est comique ... Alors que le PSG meme moribond, lui ramenait des trophees tout les deux ans, tu sais la Coupe de France que vous n avez pas gagné depuis près de 40ans.
La misère qui se fout de la charité. Nasser... tu te souviens ? ^^
En phase de ligue : Atalanta Bergame, FC Barcelone, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Tottenham, Athletic Bilbao, Sporting Portugal et Newcastle. En phase finale : Chelsea (2 fois, 2 victoires), Liverpool (2 fois, 2 victoires), Bayern Munich (2 fois, 1 v et un nul) et Arsenal en finale. Tu as raison, j'ai beau chercher, le PSG n'a pas joué de gros matchs cette saison.
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An international advisory body has raised seven notices relating to possible match manipulation from potential betting irregularities identified in the 2026 men’s World Cup. The findings from the Group of Copenhagen — an independent international network dedicated to detecting,