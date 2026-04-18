-6kg en 2 semaines, un joueur du Real Madrid hospitalisé

Absent du groupe du Real Madrid contre le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des Champions, Raul Asencio est hospitalisé. Le défenseur espagnol a perdu 6 kilos en 2 semaines.

Titulaire en début de saison, Raul Asencio a complètement perdu sa place au Real Madrid ces dernières semaines. En défense centrale, Alvaro Arbeloa peut à présent compter sur le retour de blessure d’Eder Militao ainsi que sur Dean Huijsen et sur Antonio Rüdiger. Difficile par conséquent de se faire une place pour Raul Asencio. L’Espagnol était même hors du groupe face au Bayern Munich en Ligue des Champions mercredi soir.

Il ne s’agissait toutefois pas d’un choix de la part d’Alvaro Arbeloa, qui aurait voulu pouvoir compter sur son défenseur de 23 ans. Ce n’était pas le cas en raison de vomissements et de vertiges de la part de Raul Asencio. Et ce samedi, les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes pour le numéro 17 du Real Madrid. La Cope nous apprend que Raul Asencio est actuellement à l’hôpital où il subit de nombreux examens pour connaître l’origine du virus qui le touche, semblable à une gastro-entérite.

Raul Asencio a perdu 6 kg en 2 semaines

Le plus préoccupant, c’est que le joueur du Real Madrid a perdu un total de 6 kilos en 2 semaines, ce qui a suscité des craintes au sein du staff de la Casa Blanca au point d’envoyer le défenseur de la Roja à l’hôpital. Au repos ce week-end, le Real Madrid espère récupérer Raul Asencio pour la réception du Deportivo Alavès mardi soir lors de la 32e journée de Liga. Cela voudrait dire que l’Espagnol est rétabli, ce qui n’est pas le cas ce samedi.