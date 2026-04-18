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mbappé

Un Barça-Real historique, l’Espagne chauffe le Clasico

Liga18 avr. , 11:30
parEric Bethsy
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Programmé en fin de saison, le Clasico aura peut-être plus d’enjeu qu’il n’y paraît. La presse espagnole a ressorti des statistiques histoire de motiver le FC Barcelone et le Real Madrid avant leur rendez-vous au Camp Nou.
Pour les observateurs espagnols, la fin de saison ne sera pas forcément passionnante. Certes, l’Atlético Madrid et le Rayo Vallecano vont disputer des demi-finales européennes. Mais l’absence du Real Madrid et du FC Barcelone dans le dernier carré de la Ligue des Champions déçoit. D’autant que les deux cadors ne joueront pas non plus la finale de la Coupe du Roi. Et pour ne rien arranger, le suspense n’est pas vraiment au rendez-vous en Liga.

Le Barça doit égaliser

A sept journées de la fin, les Blaugrana leaders comptent neuf points d’avance sur les Merengue dont les récentes performances n’incitent pas à envisager un revirement de situation. Les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont remporté aucun de leurs deux derniers matchs en championnat, laissant le champ libre au Barça alors qu’un Clasico se profile. A priori, on se dirige vers un choc sans véritable enjeu. Mais la presse espagnole a trouvé le moyen de pimenter la rencontre prévue le dimanche 10 mai au Camp Nou. Pour commencer, le quotidien AS rappelle que le Real Madrid a remporté 106 Clasicos, contre 105 pour le rival.
En cas de victoire, les Catalans auront donc l’occasion d’égaliser, et peut-être d’officialiser leur sacre. Il s’agirait du 29e titre en Liga pour le Barça (contre 36 pour les Merengue), et de leur 104e trophée toutes compétitions confondues, soit un de moins que les Madrilènes (105). Là encore, les Barcelonais ont l’opportunité de revenir à la hauteur du Real Madrid. Pas sûr que ces statistiques animent vraiment les deux équipes. En tout cas, peu importe le classement, il est clair que la rivalité suffira pour motiver les 22 acteurs.

La Liga

10 mai 2026 à 21:00
FC Barcelona
21:00
Real Madrid
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
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18
Metz
152936202663-37

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