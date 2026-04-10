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Le Real veut Deschamps pour régler le cas Mbappé

Liga10 avr. , 17:30
parEric Bethsy
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Libre après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps ne manquera pas de propositions. L’une d’entre elles pourrait venir du Real Madrid qui a inclus le sélectionneur de l’équipe de France dans sa shortlist.
Didier Deschamps n’a pas à s’inquiéter pour son avenir. A l’approche de son départ en fin de contrat cet été, le sélectionneur de l’équipe de France sait qu’il aura l’embarras du choix. Le technicien n’a pas été épargné par les critiques durant ses 14 années passées sur le banc tricolore. Notamment en cause, un jeu longtemps jugé défensif et pauvre en spectacle. Le Bayonnais a quand même obtenu de bons résultats, à commencer par cette Coupe du monde remportée en 2018.
Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que plusieurs clubs en Europe et en Arabie Saoudite sont intéressés. Et parmi ces nombreux prétendants, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins cite le Real Madrid. Les Merengue, battus par le Bayern Munich (1-2) mardi en quart de finale aller de Ligue des Champions, se dirigent tout droit vers une saison blanche. Ce qui risque de coûter cher à leur entraîneur Alvaro Arbeloa, nommé en janvier dernier à la place de Xabi Alonso.

Les atouts de Deschamps

Le président Florentino Pérez a déjà lancé les recherches et Didier Deschamps figure dans la shortlist pour trois raisons. Bien évidemment, son palmarès ne laisse pas le Real Madrid indifférent. Avant son arrivée chez les Bleus, le finaliste de la Ligue des Champions avec Monaco en 2004 avait ensuite remporté le titre de champion de France avec l’Olympique de Marseille (2010). Ces trophées représentent de solides arguments, tout comme sa capacité à gérer les egos dans un vestiaire, une qualité indispensable à la Maison Blanche.
Enfin, Didier Deschamps, qui avait appris l’espagnol en tant que joueur du FC Valence, a l’avantage d’entretenir de bonnes relations avec ses internationaux Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et surtout son capitaine Kylian Mbappé, loin de faire l’unanimité à Madrid. Autant dire que « DD » réunit pas mal de critères.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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