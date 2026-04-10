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Deschamps au Real, des joueurs sont déjà menacés

Liga10 avr. , 22:30
parEric Bethsy
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Annoncé parmi les pistes du Real Madrid pour la saison prochaine, Didier Deschamps viendrait amener sa rigueur dans la capitale espagnole. On peut penser que l’actuel sélectionneur de l’équipe de France s’attarderait dans un premier temps sur l’aspect défensif.
C’est la grosse information du jour. Ce vendredi, le média RMC a surpris en associant le nom de Didier Deschamps au Real Madrid. Le sélectionneur de l’équipe de France, qui partira libre après la Coupe du monde 2026, apparaît dans la shortlist établie par la Maison Blanche en cas de licenciement d’Alvaro Arbeloa. Un intérêt flatteur pour le Bayonnais, mais pas si étonnant d’après le consultant Eric Di Meco.

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« Didier va avoir l’embarras du choix. Tous les clubs et les nations de haut niveau seront intéressés par Didier Deschamps, a prédit le chroniqueur du Super Moscato Show. Didier c’est le label victoire. Ce qui l’intéresse c’est la gagne. Il fait tout pour gagner. Et il gagne. Je reste persuadé que Didier sera capable de s’adapter à ce qu’on peut lui demander. » Bien évidemment le Real Madrid devra également s’adapter aux exigences du Français. Un entraîneur de ce calibre ne viendra pas sans la garantie de pouvoir dessiner l’effectif selon ses préférences.
On peut alors imaginer Didier Deschamps s’attaquer au point faible du Real Madrid, à savoir son manque d’équilibre. Eric Di Meco s’attend donc à voir le technicien faire le ménager dans le secteur défensif madrilène. « Didier ne pourra pas jouer avec des joueurs comme Carreras, Huijsen, Pitarch, a prévenu l’ancien latéral gauche de l’Olympique de Marseille. S’il arrive dans un club comme ça, les premiers qu’il va recruter ce sont les défenseurs, moi je vous le dis ! » Une chose est sûre, c’est que son vice-capitaine chez les Bleus Aurélien Tchouaméni resterait le pilier devant la défense.
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