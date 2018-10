TFC : Il glisse dans le vestiaire et c’est la tuile…

Dans : TFC, Ligue 1.

Avant la venue de Montpellier samedi (20h) en Ligue 1, Toulouse vient de perdre l’un de ses titulaires, à savoir Ibrahim Sangaré. Le jeune milieu ivoirien s’est blessé au tendon dans des circonstances assez particulières. « Malencontreusement, on a perdu Ibrahim Sangaré, qui, dans le vestiaire, a glissé et s'est fait une blessure au pied importante, a raconté l’entraîneur Alain Casanova. Il a dû être opéré au tendon, après s'être déchiré celui du gros orteil. Son absence est de l'ordre, aujourd'hui, d'un mois et demi. » Sur une série de six matchs sans victoire, le Téfécé n’avait pas besoin de ça.