Officiel : Todibo au FC Barcelone, c’est fait

Le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord pour la signature de Jean-Clair Todibo, qui arrivera en fin de contrat à Toulouse à l’issue de la saison.

Le défenseur français de 19 ans n’avait pas trouvé d’accord pour prolonger avec son club formateur, malgré sa mise à l’écart après un début de saison prometteur. Il a donc décidé de rejoindre le FC Barcelone, qui le comptera dans son effectif à partir du 1er juillet prochain. Le joueur a fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il restait à la disposition du TFC pour finir la saison au club, même si cela risque de ne pas plaire aux fans des Violets, dégoûtés de perdre un grand espoir sans la moindre contrepartie.

Agreement with Jean-Clair Todibo (@jctodibo) for him to join the Club next season. 🔵🔴https://t.co/L1Ejgvhg1f