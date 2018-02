TFC : Alban Lafont dévoile son rêve fou au mercato

Dans : TFC, Premier League, Mercato.

Toujours décisif dans les cages de Toulouse, Alban Lafont sera probablement sollicité pendant le mercato estival.

Il faut dire que le Toulousain de 19 ans est clairement en avance par rapport aux gardiens de sa génération. Sa progression a donc forcément attiré l’attention en France et même en Europe. Reste à savoir quel est son plan de carrière. Le Franco-Burkinabé envisage-t-il de quitter le Téfécé dès l’été prochain ?

« Je ne sais pas, on verra comment ça se passe, a répondu Lafont dans un entretien accordé à SFR Sport. Dans l’immédiat, j’aimerais déjà sauver mon club. Après, on verra par la suite... Si je suis performant et que je mérite de passer un palier, on verra ça. Mais je ne m’occupe pas de ça actuellement. » En tout cas, l’international U19 tricolore ne cache pas son attirance pour la Premier League, et plus particulièrement pour le club anglais qui le fait rêver.

Un intérêt réciproque ?

« Depuis que je suis tout petit, j’aime beaucoup Arsenal, a-t-il révélé. Je regardais souvent les matchs de Robin van Persie. Cette époque m’a marqué. L’Angleterre est un championnat très relevé et qui m’attire, comme tous les joueurs de football. Les équipes vont loin en Ligue des Champions, les stades sont pleins à chaque match, il y a de la ferveur. » Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent justement un intérêt du manager Arsène Wenger pour Lafont.