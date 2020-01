Officiel : Kalinic arrive à Toulouse pour concurrencer Reynet

Dans : TFC.

Lanterne rouge de Ligue 1, Toulouse va installer la concurrence dans ses buts avec la signature du gardien international croate Lovre Kalinic.

« Après le recrutement du défenseur norvégien Ruben Gabrielsen, le Toulouse Football Club enregistre un nouveau renfort avec l’arrivée du gardien de but Lovre Kalinić. Joueur le plus grand de la dernière Coupe du Monde avec ses 2,01 mètres, il est prêté jusqu’à la fin de saison au TFC par Aston Villa (...) International croate depuis les moins de 17 ans, il compte 19 sélections chez les A depuis 2014. Vice-champion du Monde 2018 avec Luka Modric et ses coéquipiers, il fut la doublure durant la compétition du Danijel Subasic. Il est d’ailleurs l’un des prétendants à la succession du Monégasque et fût titulaire lors du dernier match joué par la sélection au maillot à damiers, une rencontre amicale face à la Géorgie en novembre dernier », indique le Toulouse Football. Baptiste Reynet, titulaire, va probablement devoir se battre pour garder sa place dans les buts d’une équipe à la dérive depuis plusieurs mois.