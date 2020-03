PSG : Le divorce est acté entre Meunier et Paris, Dortmund en profite

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Meunier ne prolongera pas au sein du Paris Saint-Germain. Et le défenseur belge va donc en profiter pour découvrir un autre championnat européen.

Cette semaine, après la victoire du club de la capitale contre le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (2-0 après le 1-2 à l’aller), Daniel Riolo est tombé sur Thomas Meunier. Selon le journaliste de RMC, le latéral droit aurait plus ou moins fait exprès d’être suspendu pour ce match retour, en écopant d’un carton jaune assez bête au Signal Iduna Park trois semaines plus tôt. Un fait qui se tient car même si Meunier avait accusé le PSG sur le coup, le joueur de 28 ans aurait déjà la tête à… Dortmund. D’après SPORT1, l’ancien de Bruges est effectivement proche de rejoindre le BvB en vue de l’été prochain.

En quête d’un nouveau latéral droit, sachant qu’Achraf Hakimi devrait retourner au Real Madrid et que Lukasz Piszczek est en fin de contrat, le Borussia a placé une priorité sur le défenseur du PSG. Selon le média allemand, les discussions sont avancées entre Meunier et Dortmund, avec une potentielle prime à la signature d’au moins sept millions d'euros. Ouvert à cette idée de rejoindre le club de la Ruhr sur le long terme, Meunier continue quand même d’explorer d’autres pistes. « Thomas dispose de plusieurs offres des meilleurs clubs européens », a même lancé son représentant Peter Verplancke. L’Inter Milan est par exemple sur les rangs, malgré une première une première offre jugée insatisfaisante. Quoi qu’il en soit, Meunier ne sera donc plus un joueur du PSG la saison prochaine...