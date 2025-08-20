PSG ‍: Donnarumma au coeur d'une offre scandaleuse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A moins de deux semaines de la fin du mercato, Gianluigi Donnarumma est toujours un joueur du PSG. Et du côté de Manchester City, on pense pouvoir profiter de la situation pour recruter le gardien de but italien à moindre prix.

Le PSG ayant recruté Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma a compris que son avenir de gardien de but n'était plus dans la capitale, alors qu'il a encore un an de contrat avec Paris. Se mettant clairement sur le marché, après que son agent a fracassé le Paris SG, le portier italien attend désormais l'offre qui lui conviendra, sachant que Donnarumma est financièrement gourmand. Favori pour accueillir le héros de la Ligue des champions, Manchester City attend de régler le dossier Ederson afin de soumettre une première offre au Paris Saint-Germain. Mais, à en croire les propos de Stefan Borson, ancien conseiller financier de Manchester City, les dirigeants pourraient s'étouffer lorsqu'ils recevront la proposition des Cityzens. Dans Football Insider, ce dernier pense que le club anglais peut tirer le prix de Gianluigi Donnarumma.

Donnaruma bradé, Manchester y croit

Alors que l'on évoque un transfert autour de 40 à 45 millions d'euros pour le gardien de but italien du PSG, sous contrat jusqu'en 2026, Stefan Borson estime lui que Manchester City n'ira pas au-delà de 25 millions d'euros. Le spécialiste rappelle que personne n'a intérêt à payer très cher le transfert d'un joueur qui coûte cher à Paris, et qu'en plus le club français doit vendre cet été. « Je pense que si le prix est correct, alors Manchester City le fera signer. Pour moi, le juste prix de Donnarumma est inférieur à 25 millions d'euros. City va argumenter en disant même que ce transfert pourrait être gratuit en raison de son salaire au PSG, du fait que Paris ne le veut plus et qu’il n’y a pas vraiment d’autres clubs qui sont intéressés », explique Stefan Borson.



Manchester United concurrent numéro 1 de City

Cette vision de l'ancien conseiller de Manchester City est cependant à prendre avec prudence, car elle oublie que pas très loin de l'Etihad, il y a un club qui pourrait également faire une offre pour Gianluigi Donnarumma. Car même si Manchester United n'a pour l'instant pas bougé, les Red Devils pourraient rapidement se mettre en action, Ruben Amorim n'ayant qu'une confiance relative en André Onana, lequel sort d'une saison médiocre. Forcément, la tentation de s'offrir le gardien qui a mené le PSG au titre en Ligue des champions est grand du côté d'Old Trafford, ce qui pourrait finalement faire grimper les prix de Donnarumma vers les 45 millions d'euros attendus par Paris. Et cela même si le nom de De Gea est également revenu du côté de United.