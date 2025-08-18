De Gea avant Donnarumma, Man Utd est vexant

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Manchester United a vécu un début de saison mitigé sur la pelouse d’Arsenal pour la première journée de Premier League. Malgré une courte défaite (1-0), les Mancuniens ont montré de belles promesses. Les hommes de Ruben Amorim ont encore été plombés par une erreur de leur gardien. Une boulette qui fait grossir la rumeur d’un retour de David de Gea.

Ruben Amorim s’est justifié après la défaite de Manchester United face à Arsenal lors de la première journée de Premier League ce dimanche. Le technicien portugais a préféré titulariser Altay Bayindir dans les cages à André Onana. « Il n'est pas blessé, il s'est remis... mais les autres joueurs ont bien joué pendant la pré-saison, donc je dois trouver un équilibre. La semaine prochaine, ce sera une autre histoire. Cette semaine, nous avons choisi ces joueurs, » a-t-il expliqué. Le gardien Turc n’est pas exempt de tout reproche sur le seul but de la rencontre. Malgré un match correct, le débat du gardien de but a été relancé, surtout que la rumeur d’un retour de David de Gea grossit de jour en jour.

De Gea ou Gianluigi Donnarumma

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United are making hush-hush checks about a remarkable return for goalkeeper and club legend David De Gea.



(Source: @SunSport) pic.twitter.com/o1iBif67Mg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 17, 2025

Ce lundi, le tabloïd The Sun précise que Manchester United pense à rapatrier le portier espagnol, actuellement à la Fiorentina. Après un an sans jouer, David De Gea s’est engagé avec la formation de Florence l’an passé. Le joueur de la Roja (45 sélections) a retrouvé un bon niveau du côté de l’Italie. Les médias britanniques dévoilent que l’ancien mancunien possède une clause libératoire dans son contrat lui permettant d’être une opportunité à moindre prix.

Cependant, Sky Sports Italia précise que De Gea souhaite rester du côté de Florence. La seconde option étudiée par Manchester United reste Gianluigi Donnarumma. L’Italien sera cependant plus cher que l’Espagnol. Les prochains jours seront cruciaux concernant l’avenir des gardiens de but du côté des Red Devils.