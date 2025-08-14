Le PSG et Donnarumma en guerre, son transfert menacé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le torchon brûle entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Les deux parties sont en désaccord sur le prix d’un potentiel transfert et le clan de l’international italien menace de traîner le club parisien devant la justice.

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a recruté Lucas Chevalier pour prendre la succession de l’international italien, un message clair à l’égard de celui qui a pourtant été un artisan majeur du sacre en Ligue des Champions la saison dernière. Manchester United, Manchester City ou encore le Bayern Munich sont venus aux renseignements pour récupérer le champion d’Europe italien. Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG se montre très gourmand en réclamant 50 millions d’euros aux courtisans de « Gigio », malgré la situation contractuelle de l’ancien Milanais.

Manchester City est le club le plus chaud selon le journal aux pages roses, qui écrit que le club anglais tente de trouver un accord rapidement avec Paris, après avoir déjà obtenu le feu vert du joueur d’1m96. La situation est toutefois plus tendue qu’elle n’y paraît selon la Repubblica, qui ajoute que son agent Enzo Raiola estime que le juste prix de Gianluigi Donnarumma est de seulement 25 millions d’euros en raison de sa situation contractuelle. Paris réclamant le double de cette somme, l’entourage du gardien étudie sérieusement la possibilité de traîner le club parisien devant la justice.

Le clan Donnarumma menace le PSG

Mais avec quels arguments ? La question se pose car le PSG est dans son droit de réclamer la somme qu’il souhaite pour son joueur et cela même si son contrat arrive à échéance dans douze mois. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas d’interdiction de réclamer 50 millions d’euros s’ils estiment que c’est le juste prix pour un gardien du calibre de Donnarumma. La tension est en tout cas à son maximum entre les deux parties, et il est à présent difficile de savoir comment ce feuilleton inattendu de l’été va se terminer. Une chose est à présent certaine en revanche, ou presque : l’ancien gardien de l’AC Milan ne portera plus le maillot du PSG après 161 matchs et trois saisons complètes chez les Bleu et Rouge.